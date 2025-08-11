Polémica en los Panamericanos Junior: sancionaron a un ciclista argentino

El argentino Mateo Kalejman fue descalificado de la prueba contrarreloj de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la que había obtenido la primera medalla de oro para la delegación nacional. La sanción se aplicó por una supuesta irregularidad en las medidas del asiento de su bicicleta, lo que provocó la reasignación de los puestos del podio.

La competencia se disputó el domingo 10 de agosto y el ciclista sanjuanino, de 20 años, registró un tiempo de 47 minutos, 38 segundos y 82 centésimas, más de un minuto por delante del colombiano Samuel Florez. Sin embargo, la revisión posterior determinó que el sillín no cumplía con las especificaciones técnicas.

Con la descalificación, el oro pasó a manos de Florez (49:09.13), la plata fue para el mexicano José Antonio Prieto De Luna (49:23.25) y el bronce quedó en poder del colombiano Juan Quintero (49:40.02).

Kalejman expresó su desacuerdo, asegurando que su bicicleta había sido medida en varias oportunidades antes de la largada, y que en todas las verificaciones cumplía con el reglamento. También recordó que en el Mundial de Ciclismo de Zúrich 2024 quedó fuera de la prueba contrarreloj Sub-23 por una decisión similar.

Pese a la controversia, la delegación argentina sumó su primer oro en Asunción con Agostina Hein, quien se impuso en la final de los 400 metros libres de natación con un tiempo de 4m06s96, estableciendo un nuevo récord panamericano junior y asegurando su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.