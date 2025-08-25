Unión y Huracán igualaron 1 a 1 en el estadio 15 de Abril, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El partido, disputado en Santa Fe, quedó marcado por una jugada controvertida que tuvo como protagonista al delantero Marcelo Estigarribia, autor del gol del empate para el conjunto local.

El equipo dirigido por Frank Kudelka había tomado la delantera con un tanto de Hugo Nervo, convertido sobre el cierre de la primera etapa. Sin embargo, apenas iniciado el complemento, el local consiguió la igualdad tras un centro desde la derecha enviado por Mateo Del Blanco, que encontró a Estigarribia en el área. El atacante conectó de cabeza ante la marca de César Ibáñez y estableció el 1-1.

La acción fue revisada por el VAR, a cargo de Germán Delfino, luego de las protestas de los jugadores de Huracán, que señalaron una posible posición adelantada. Si bien la herramienta tecnológica trazó las líneas correspondientes y el árbitro Andrés Merlos convalidó el gol, la revisión generó dudas, especialmente por la aparente inclinación en la visualización de las líneas en la transmisión oficial.

El encuentro también estuvo condicionado por la temprana expulsión de Fabio Pereyra, defensor del Globo, quien vio la roja directa a los 31 minutos del primer tiempo. Pese a jugar en inferioridad numérica, Huracán logró ponerse en ventaja antes del descanso, pero no pudo sostener el resultado.

Con este empate, ambos equipos suman un punto que los deja con sensaciones divididas: Unión rescató la igualdad con uno más, mientras que Huracán se retiró con cuestionamientos al arbitraje y el uso del VAR.