El encuentro entre River Plate y Platense por el Torneo Apertura en el Monumental quedó marcado por la controvertida y, según la nota, "pobre" actuación del árbitro Yael Falcón Pérez, quien con sus "garrafales errores" "desvirtuó el final del encuentro". La nota periodística destaca varios momentos clave donde las decisiones arbitrales generaron intensas polémicas, afectando directamente el desarrollo del partido, especialmente en su tramo final.

Uno de los puntos más críticos señalados es la jugada que derivó en el penal para River que significó el empate 1-1. Según el relato, en una acción previa al gol de River, Zapiola llevaba la pelota y Martínez Quarta la tiró afuera; la jugada era para lateral a favor de Platense. Sin embargo, River sacó rápido ese lateral incorrectamente concedido. De esa acción directa llegó la falta de Salomón sobre Borja, una jugada descripta como "fina pero falta al fin", que culminó en el penal convertido por Franco Mastantuono. Esta secuencia generó muchísimas discusiones en el campo.

Pero la polémica no se limitó a esa jugada crucial. La nota señala que durante el partido hubo al menos tres jugadas adicionales que pudieron haber sido merecedoras de una revisión por parte del VAR, incluyendo posibles expulsiones. Se menciona que antes del penal, pudieron haber sido expulsados Schor, Acuña y Mastantuono.

Específicamente, se detallan:

Una acción de Ignacio Schor quien, a los 36 minutos, fue "muy arriba con la pierna ante Paulo Díaz", ganándose una tarjeta amarilla. La nota remarca que el VAR "tampoco lo llamaron" para determinar si la tarjeta debía ser de otro color.

Un planchazo de Marcos Acuña a Fernando Juárez a los 39 minutos de la parte final, considerado "para mostrarle de mínima la segunda amarilla al defensor campeón del mundo". La nota subraya que por una acción similar, el propio Falcón Pérez había expulsado a Santi López de Independiente ante River en otro encuentro. Los jugadores de Platense reclamaron la segunda amarilla para Acuña.

En la misma jugada del lateral previo al penal, hubo un codazo de Mastantuono que fue "omitido" por el árbitro y que "nadie revisó en el VAR". También se refiere a un "durísimo choque" de Mastantuono con Juárez.

El clima en el campo creció en nerviosismo. Tras el lateral polémico, el capitán de Platense, Ignacio Vázquez, "se le fue al humo al árbitro", y en medio del tumulto, Falcón Pérez expulsó a Walter Zunino, ayudante de la dupla técnica.

Incluso después del partido, durante la tanda de penales, el juez de línea Pablo Gualtieri "omitió el adelantamiento de Franco Armani", aunque esto sí fue avisado por el intercomunicador.

Tras la clasificación de Platense, hubo un momento de distensión. El arquero de Platense, Juan Pablo Cozzani, fue una de las figuras del partido y ayudó a calmar la situación, llegando a separar "con fuerza a Vázquez que no paraba de discutir con Falcón Pérez". Cozzani relató una conversación con el árbitro: "Hablé con él (el árbitro) y me dijo que si el lateral era para nosotros, nos pedía disculpas. Y que juraba por su hijo que no había tenido mala intención". Cozzani agregó que le dijo que se quedara tranquilo e incluso opinó que la responsabilidad recaía más en el cuarto árbitro.

A pesar de todos estos incidentes arbitrales, Platense terminó celebrando con angustia tras eliminar a River por penales. La nota concluye que Platense "tuvo justicia divina" en el Monumental, eliminando a River "pese al grosero error del árbitro".

Hay que recordar que Yael Falcón Pérez estará en el próximo Mundial de Clubes como representante de AFA y Conmebol.