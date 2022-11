La "Carrera de los 200 pilotos" del Turismo Nacional tuvo un final tan inesperado como insólito en la Clase 3. Leonel Pernía fue el principal protagonista de una situación que le puede hacer perder la corona de la divisional y que, sin quererlo, beneficio a Carlos Javier Merlo quien ganó y llegará a Rosario como el principal candidato al título.

El Tanito venía ganando, su principal rival hasta ese momento levantó (Jonatan Castellano), y él hizo lo mismo pero sin saber que detrás venía el puntano.

Se hizo a un lado y cuando lo vio pasar ya era tarde. Merlo recibió la bandera a cuadros y logró la victoria necesaria que le permitirá ser campeón si Castellano no consigue ganar en la última del año. El Pinchito sigue siendo el líder del certamen pero al no conseguir el triunfo, perderá el privilegio por más que haya sumado más puntos del resto.

El box de Pernía estalló de furia y se vieron escandalosas imágenes ya que hubo insultos, también empujones, por el error que puede costarles el campeonato. "Son boludos, son boludos. Porque no me hablan de Merlo, me cago en diez", expresó molesto el también piloto de TC mientras se dirigía a la zona de boxes.

Una vez en el podio, fue segundo en pista, explicó: "Hay cosas que puedo manejar de arriba, las que no veo no las puedo manejar. Hipotecamos muchas chances de campeonato. Sabíamos que Castellano iba a levantar, pero no me avisaron que venía Merlo. Pasamos de ser los más fuertes, a correrlo de atrás. Una mala decisión nos juega una mala pasada".

El binomio integrado por Manuel Mallo y Agustín Canapino, que debutó este fin de semana en la mayor, quedaron en el tercer lugar. Con este resultado, Castellano (sin victoria) tiene 230,5, Merlo es el escolta sumando 229,5 y Pernía quedó con 208, a más de veinte puntos del oriundo de Villa Mercedes. El 27 de noviembre, en Rosario, será la última del año. Increíble.