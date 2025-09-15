Polo Deportivo Kempes: Las Leonas vuelven para la reapertura de la cancha Soledad García

El hockey cordobés está a punto de vivir un momento histórico con la llegada de Las Leonas, el seleccionado argentino femenino, para la reinauguración de la cancha Soledad García en el Polo Deportivo Kempes. Este evento tan esperado se realizará el martes 30 de septiembre y promete ser una jornada inolvidable para los amantes del deporte en la provincia.

Un evento exclusivo para la familia del hockey

La jornada estará destinada exclusivamente a los clubes de hockey de toda la provincia. Niños, niñas y jóvenes que practican este deporte tendrán la oportunidad única de disfrutar de la presencia de sus máximas referentes nacionales de manera totalmente gratuita. Es importante destacar que, debido a la capacidad limitada del estadio, el evento no estará abierto al público en general y no habrá venta de entradas. La Agencia Córdoba Deportes será la encargada de comunicarse con las instituciones deportivas para coordinar los traslados y el acceso de las delegaciones.

Infraestructura de nivel internacional

El Estadio Provincial ha sido renovado por completo, elevando su infraestructura a estándares internacionales. La cancha Soledad García ahora cuenta con una nueva carpeta sintética y un moderno sistema de riego. Se instaló un césped C1600 TXT, una superficie de alto rendimiento fabricada con hilado TenCate Thiolon, diseñada específicamente para ser utilizada con base de agua. La obra implicó el cambio de 5.875 metros cuadrados de césped sintético, además de mejoras complementarias en el sistema lumínico, los bancos de suplentes y la zona de competición.

Las Leonas y su legado inspirador

Las Leonas, recientes campeonas de América y medallistas en París 2024, realizarán un encuentro de exhibición que se sumará a otras actividades previstas para la jornada inaugural. La presencia de estas figuras de élite no solo celebra la renovación de la cancha, sino que también busca inspirar a las nuevas generaciones.

Al respecto, Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, expresó: “Tener a Las Leonas en Córdoba es un lujo y una oportunidad que no se da todos los días. La cancha quedó espectacular y queremos que los clubes, las escuelas y toda la familia del hockey la disfruten”. Calleri enfatizó que desde la Agencia trabajan “para que estos eventos motiven y sigan empujando el crecimiento del deporte en cada rincón de la provincia”.

Este evento, organizado por la Agencia Córdoba Deportes, representa un impulso significativo para el hockey provincial, brindando una experiencia única a la comunidad deportiva y reafirmando el compromiso con el desarrollo del deporte.