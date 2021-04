Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 dieron a conocer las medidas sanitarias que permitirían la celebración al final de esta semana de los primeros eventos de prueba, a cuatro meses del inicio de la cita prevista a partir del 23 de julio próximo.



"Intentaremos limitar contactos, apretones de manos y mantener la distancia de seguridad entre deportistas a un metro si no son posibles los dos metros cuando no compitan", detalló Hidemasa Nakamura, uno de los responsables de la organización.



El funcionario japonés también informó que se prohibirán los gritos y que las áreas comunes se ventilarán cada media hora.



El último test olímpico, comparable a un ensayo general antes de los Juegos, tuvo lugar del 6 al 8 de marzo de 2020, poco antes de que la situación sanitaria se agravara en todo el mundo y el Comité Olímpico Internacional decidiera posponerlos para este año, publica este lunes el diario Mundo Deportivo.



Desde el próximo fin de semana hasta el inicio de los Juegos habrá 18 tests olímpicos programados, comenzando con el rugby en silla de ruedas el sábado y el domingo.



El Comité Organizador de Tokio 2020 supervisará 14 eventos de prueba, siendo los últimos cuatro responsabilidad de las propias federaciones internacionales.



Las pruebas de atletismo, programadas para el 9 de mayo en el Estadio Nacional de la capital japonesa, serán las únicas en las que se permitirá la presencia de espectadores extranjeros en las gradas.



El pasado 20 de marzo, los organizadores de los Juegos Olímpicos decidieron que no habrá espectadores procedentes del exterior en la competencia, una medida sin precedentes en la historia olímpica.