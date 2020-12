Manchester City confirmó este lunes la postergación del partido que debía disputar esta tarde ante Everton, como visitante, por nuevos casos de coronavirus.

El club inglés informó mediante un comunicado que los últimos testeos arrojaron "una serie" de nuevos casos positivos de Covid-19 que se suman a los cuatro anunciados días atrás, entre los que estaban el brasileño Gabriel Jesus y Kyle Walker, y dos empleados del club.

Por este motivo, el equipo dirigido por Josep "Pep" Guardiola e integrado por Sergio Agüero pidió la suspensión del partido que debía jugar desde las 17 de Argentina en Liverpool ante Everton, en el último compromiso del año.

El City también cerrará el campo de entrenamiento por precaución y toda la delegación se someterá a nuevas pruebas para evitar el crecimiento del brote de coronavirus.

Manchester City jugará su próximo partido el próximo 3 de enero frente a Chelsea en Londres, por la fecha 17ma. de la liga Premier inglesa.

