Debido a la pandemia del coronavirus, que está frustrando la temporada de fútbol en casi todo el mundo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) resolvió no celebrar este año la ceremonia de entrega del premio The Best, tal como ha sido de estilo en las últimas décadas.

El argumento es que debido a la propagación de la enfermedad no han podido definirse los torneos en algunas Ligas, en tanto que en otras directamente primó la decisión de cancelarlas.

" El sentido común y el respeto", teniendo en cuenta estos antecedentes, son los argumentos del presidente de dicho organismo, Gianni Infantino para suspender el acontecimiento que se iba a realizar en setiembre próximo.

En la última gala, Lionel Messi había recibido el galardón, el sexto de su carrera, uno más que la de su directo competidor en esta última década, Cristiano Ronaldo. Sólo el croata Lica Modric se interpuso entre ellos en 2018.

La frustración del mundo de fútbol en cuanto a la definición de los torneos y a la consagración de los campeones es absoluta. No hay finalización de torneos locales e internacionales y se han suspendido campeonatos mundiales, tales como el de futsal y el juvenil femenino.

Hasta ahora lo único que se mantiene firme en carpeta es la Copa Mundial de Clubes, el torneo que reúne a los campeones de las distintas confederaciones, previsto como siempre para diciembre.