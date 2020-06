La semana pasada Lionel Scaloni dijo que le gustaría que la selección argentina juegue las eliminatorias sudamericanas en el estadio de Boca Juniors. Esa manifestación produjo el lógico enojo de los hinchas de River Plate, en cuyo escenario juega habitualmente partidos oficiales y amistosos el equipo argentino.

El entrenador tuvo la necesidad de aclarar la intención de sus palabras dejando en claro que no hay ningún tipo de animosidad con la institución y con los hinchas millonarios.

"No va por un tema de aliento o de camiseta. No soy así yo, no estoy para desunir, quiero unión. Sólo hablé del calor de la gente y de acercar a la Selección al público que va a verla, que no es el público que va siempre a la cancha. Los que van a ver a la Selección son las familias y quiero que estén cerca. Bajo ningún concepto busqué faltarle el respeto a la gente de River", dijo Scaloni en TyC Sports.

Lo cierto es que antes de la llegada de Scaloni, la selección argentina, dirigida por Jorge Sampaoli, jugó en 2018 un partido amistoso de preparación para el mundial de Rusia. Lo hizo ante Haití al que venció por 4 a 0. En La Bombonera, Argentina jugó 31 encuentros, con 20 triunfos, nueve empates y sólo dos derrotas.