ATENAS - BAHÍA BASKET

Día: Martes 6 de abril

Hora: 21.30 horas. TV: La Liga Contenidos

Árbitros: Juan Fernández, Rodrigo Castillo y Raúl Sánchez

Estadio: El Templo del Rock (CABA)

Sólo uno podrá mantenerse en la elite, la hora de la verdad ha llegado. Comienza jugarse la serie por la Permanencia entre Atenas y Bahía Basket. Será una serie al mejor de tres partidos, el que mayor ventaja consiga en cuanto a cruces ganados, seguirá la próxima temporada en la Liga.

El escenario para todos estos partidos será el Templo del Rock, donde el cronograma oficial indica que el Juego 1 será este martes desde las 21.30. Será un duelo entre dos clubes con tradición, dos ciudades muy basquetboleras y dos planteles talentosos pero muy jóvenes. Se verá cuál tiene más variantes y, sobre todo, el que soportará mejor la presión.

Permanencia: Atenas - Bahía Basket

Juego 1 - 6 de abril- 21:30- Atenas vs. Bahía Basket (El Templo del Rock)

Juego 2 - 8 de abril - 21:30- Bahía Basket vs. Atenas (El Templo del Rock)

Juego 3 - 11 de abril- 21:30- Atenas vs. Bahía Basket (El Templo del Rock)

Atenas culminó la presente fase regular en la 19° colocación con 11-27. Ganó el 28,9% de sus partidos, entendiendo que más allá de haber estado hasta los últimos días con posibilidades de salir de dicho puesto a raíz de un ferviente mano a mano que sostuvo frente a Oberá TC y Ferro durante varias semanas, su performance ha sido irregular.

Bahía Basket llega a esta Permanencia tras finalizar en el 20° lugar de la tabla, con su destino en esta situación ya decretado desde hace tiempo. El equipo dirigido por la dupla Laura Cors-Martín Luis solo pudo festejar en 4 de los 38 partidos, con una efectividad del 10,5% en cuanto a triunfos. Claramente en este aspecto pasa una situación complicada, habiendo festejado ante equipos como Peñarol (83-78 el 18/11), San Martín (90-88 el 11/12), Argentino (91-90 el 8/1) y Oberá (83-79 el 12/2).