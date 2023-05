Por primera vez en la historia la Federación Cordobesa tiene una dama en su comité ejecutivo

Hablamos con Sandra sobre su historia en el golf y sus proyectos a futuros.

¿Cómo el golf se involucra en tu vida?

El Golf llega a mi vida de grande, siempre me gustó hacer deportes, pero cuando me mude a un campo de golf, fue cuando lo conocí bien, mirando a otras damas que jugaban y fue así que tuve mi primera bolsa de golf, comencé a jugar y hasta el día de hoy no lo cambio por nada.

¿Actualmente como llevas la diaria del golf?

Actualmente lo vivo de una manera muy intensa, es parte de mi vida, lo disfruto mucho con mi grupo de amigas no solo en mi club, sino junto con jugadoras de otros clubes de la provincia en los diferentes circuitos.

¿Desde cuándo comienzas a involucrarte en la etapa dirigencial?

Fue en el Jockey Club Córdoba, cuando me invitaron a sumarme en la comisión directiva, en el que conté con mucho apoyo desde el club y actualmente estoy como capitana. Estar en la dirigencia del golf me sirvió para romper la barrera de que las mujeres no podemos integrar las comisiones y fue realmente un cambio muy importante para cambiar la visión y los resultados fueron más que positivos.

La FGPC estableció en esta gestión el circuito de Damas, ¿Cuál fue el impacto para las Aficionadas?

Los torneos que realizamos de la Federación participan una buena cantidad de jugadoras de toda la provincia. La incorporación de este circuito, que faltaba conformar, impactó muy bien en todas, donde se viven con un buen clima de camaradería y una buena recepción ya que en cada fecha recibimos a nuevas jugadoras.

Tu opinión sobre el Golf femenino

El golf femenino aunque no parezca es inmenso, cuenta con un gran número de jugadoras no solo en Córdoba sino en todo el país, en la que estamos en diferentes instituciones que nos nuclean, con eventos durante todo el año, con muchas competencias entre ellos nacionales e internacionales, como el Sudamericano Senior. Es importante resaltar que se nota el crecimiento y con el apoyo de las entidades, seguramente tendremos muchas damas jugando en los próximos años.

Sos la primera mujer en ser parte de una Comisión Directiva de una Federación, ¿Qué te genera?

Para mi ser la primera mujer que pertenece a una comisión de la Federación es un honor y siempre comento poder estar a la altura. Más que agradecida por el apoyo del Presidente Marcelo Martínez, que fue quien me incorporo a la Subcomisión de Damas desde hace un tiempo. Además, recibí muy buenos comentarios cuando se conoció la noticia por parte de golfistas de varios clubes y eso me genera más ganas de trabajar y acompañar esta gestión.

Tus proyectos dentro de esta nueva responsabilidad

Mi proyecto es seguir fomentando el deporte, generar el crecimiento de Damas que viene con un gran impulso y escuchar todas las sugerencias para que el golf siga fortaleciéndose en la Federación.

Palabras finales para los golfistas de la FGPC

Invito a todas las personas que se sumen a jugar al golf, que se animen a probarlo, ya que la Federación tiene muchos programas para aquellos que se quieran practicarlo, es solo animarse y poder disfrutar de todo lindo que tiene este deporte.

Vía FGPC