¿Por qué todavía no volvieron los hinchas a las canchas?

La pregunta no tiene una única respuesta, pero sí una certeza: al gobierno y a los dirigentes de los clubes poco le importó la gente y recién mañana se juntarán para tratar de poner fecha y condiciones para permitir que los socios, que hace 18 meses pagan la cuota sin recibir nada a cambio, puedan dejar de ver los partidos por TV y puedan hacerlo en las tribunas.

“Nosotros siempre respetamos lo que indica el gobierno. No depende de nosotros pero está claro que necesitamos que el público vuelva, por lo menos para los socios, y poder volver a vender entradas y plateas. Para algunos clubes puede ser una complicación porque tendrán que resolver un sistema para ver qué socios van a la cancha”, le contó un dirigente de Primera división a TN Deportivo de cara a la reunión del jueves, y agregó: “Esperamos que se resuelva para que a fin de mes ya haya gente en las canchas, pero siempre dependemos del gobierno, y hasta ahora quisieron esperar”.

Lo cierto es que la relación entre el gobierno nacional y la AFA no es buena. A Claudio Tapia no lo reciben. El último interlocutor para cerrar los detalles del protocolo de Argentina-Bolivia fue el doctor Donato Villani. Chiqui sabe que está apuntado desde Casa Rosada y ni siquiera quiere hacer ruido. Cuanto más desapercibido pase, mejor. Eso le jugó en contra al fútbol. Desde Viamonte no quisieron acelerar, hicieron la plancha. “Así están cómodos”, es el comentario que más se escucha.

Vía TN Deportivo