La ausencia clave de Dibu Martínez

El arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, no formó parte del choque contra Newcastle debido a una suspensión pendiente. La Premier League confirmó que esta sanción corresponde a la expulsión que Martínez sufrió en la última fecha de la temporada pasada. Una tarjeta roja por conducta antideportiva lo dejó automáticamente fuera del siguiente encuentro oficial, que, por calendario, resultó ser el debut de la nueva edición del torneo. Esta suspensión, si bien estaba prevista, llega en un momento incómodo para Aston Villa, un equipo con aspiraciones de consolidarse entre los mejores de la liga.

Marco Bizot, el reemplazante bajo los tres palos

Con Dibu Martínez marginado, la responsabilidad en el arco recayó en Marco Bizot, quien enfrenta a un Newcastle United caracterizado por su intensidad y poder de ataque. Bizot tuvo un inicio activo en el partido: en el minuto 2, reaccionó muy bien para impedir el primer gol de la visita tras una escapada mano a mano de Anthony Elanga.

Diez minutos después, un remate desde fuera del área de Anthony Gordon volvió a exigir a Bizot, quien se estiró para evitar la caída de su valla. Aunque Bizot no cuenta con la misma jerarquía ni experiencia internacional que el marplatense, su misión es sostener la solidez defensiva, la cual es indispensable en el esquema de juego de su equipo. La hinchada, si bien es consciente de la pérdida de peso específico en el arco sin Martínez, confía en que el equipo pueda adaptarse y no perder terreno en el arranque de la Premier.

Un primer tiempo trabado y una expulsión determinante

El partido arrancó con intensidad, pero luego se "planchó", mostrando el ritmo típico de un inicio de torneo con los motores aún fríos. La acción más relevante de los primeros cuarenta y cinco minutos fue la mencionada oportunidad de Newcastle en el minuto 2, donde Bizot demostró su capacidad. Posteriormente, el partido se hizo muy trabado, con pocas chances claras de gol, hasta el pitazo final de la primera mitad.

El segundo tiempo trajo un giro significativo con la expulsión de Ezri Konsa en el minuto 65. Tras un pase en profundidad y una escapada de Gordon, Konsa recibió la tarjeta roja por tironear la camiseta del atacante de Newcastle en una acción manifiesta de gol. Esta situación sirvió para cambiar drásticamente el mapa de un partido que, hasta ese momento, había sido extremadamente plano.

Cómo llegaron los equipos Aston Villa venía de ganarle 2-0 al Villarreal en su último amistoso, y antes había perdido con Olympique Marsella pero vencido a Roma. Por su parte, Newcastle había caído 2-0 contra Atlético Madrid en su último partido de preparación. El último antecedente entre ambos equipos en la Premier League fue una goleada de Aston Villa por 4-1 como local en la pasada edición.