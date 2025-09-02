Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo quedó internado por precaución

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue internado este martes en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano, luego de que los estudios médicos confirmaran que padece una infección urinaria.

Según informaron fuentes cercanas al club, Russo permanecerá en observación durante la noche y recibirá antibióticos por vía intravenosa, con el objetivo de acelerar la recuperación. Por esta razón, no estará presente en el entrenamiento de mañana, práctica que quedará bajo la conducción de su ayudante, Claudio Úbeda.

El entrenador, de 69 años, ya se había realizado controles la semana pasada sin mayores complicaciones, aunque en los últimos días se lo notó visiblemente cansado. La repetición de los estudios permitió detectar el cuadro actual y avanzar con el tratamiento.

En las imágenes del reciente partido ante Aldosivi, en Mar del Plata, se había visto al técnico con signos de fatiga, lo que generó comentarios y preocupación entre hinchas y allegados.

Si bien su estado general es estable, los médicos recomendaron la internación preventiva para asegurar una mejor evolución. La intención es que pueda recibir el alta en las próximas horas y retomar su actividad habitual en el predio de Boca.