Preocupación en Boca: Russo internado con pronóstico reservado

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en el mundo Boca. El entrenador, de 69 años, continúa bajo licencia médica mientras recibe atención domiciliaria y control permanente por parte de su equipo médico.

Durante la noche del lunes, el club emitió un comunicado oficial en el que confirmó el estado actual del director técnico:

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, expresó la institución a través de sus redes sociales.

En las últimas semanas, Russo había sido reemplazado por Claudio Úbeda en la dirección técnica del primer equipo. El ayudante de campo volvió a conducir al conjunto xeneize en la victoria 5-0 ante Newell’s en La Bombonera, por la fecha 11 del torneo Clausura.

Tras el encuentro, tanto Úbeda como el capitán Leandro Paredes dedicaron el triunfo al histórico entrenador.

“Toda la semana estamos en contacto con Miguel, está al tanto de todo. Lo queremos mucho y esperamos que se recupere pronto”, expresó Úbeda en conferencia de prensa.

Paredes también se refirió al estado del DT y le envió un mensaje de apoyo:

“Le dedicamos la victoria a Miguel, es la cabeza de nuestro grupo y no es nada lindo lo que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

Parte médico y continuidad del cuerpo técnico

Russo atraviesa un proceso de recuperación por complicaciones vinculadas a su tratamiento médico. Desde el club confirmaron que el técnico se encuentra bajo observación y que por el momento no hay fecha estimada para su regreso.

Ante su ausencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez seguirán a cargo de las prácticas y de la conducción del equipo en los próximos compromisos oficiales.

Trayectoria y reconocimiento

Miguel Ángel Russo cumple su tercer ciclo como entrenador de Boca Juniors. En sus anteriores etapas, el DT conquistó la Copa Libertadores 2007, además de una Superliga y una Copa de la Liga Profesional en su segundo paso.

Su trayectoria y vínculo con el club generaron una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, tanto de hinchas como de referentes del fútbol argentino.