Pretemporada picante: batalla campal en Betis vs. Como y un golazo con sombrerito

La jornada de partidos de pretemporada del miércoles dejó una escena que fue cualquier cosa menos amistosa, en un encuentro disputado en tierras españolas entre el Betis y el Como. Este enfrentamiento escaló a niveles inesperados, transformándose en una tangana que incluyó empujones, insultos y hasta golpes de puño. En el centro de esta pelea apareció el argentino Máximo Perrone, quien terminó siendo uno de los principales protagonistas de la gresca que opacó un interesante encuentro.

La explosión de la tangana

La tensión se disparó sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto italiano, dirigido por Cesc Fábregas, ya ganaba por 2-0. El detonante fue una peligrosa falta cometida por el defensor Edoardo Goldaniga a la altura del rostro del argentino Giovani Lo Celso, quien fue titular. El ambiente se volvió aún más denso cuando Álvaro Vallés, arquero suplente que había ingresado previamente, empujó a un rival al intentar recuperar el balón.

En medio del tumulto, la situación escaló rápidamente:

Pablo Fornals encaró a Perrone.

Tras un primer golpe del español con una cachetada, el ex Vélez, Máximo Perrone, replicó con una trompada a la cara.

Esto desató una batalla campal que obligó a la intervención de suplentes y miembros de ambos cuerpos técnicos para evitar que la pelea pasara a mayores.

Varios jugadores se involucraron activamente en la pelea, entre ellos el colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, Natan y Héctor Bellerín.

Uno de los momentos más insólitos del episodio se produjo cuando Hernández intentó golpear a un futbolista del Como, pero su derechazo terminó impactando, por error, en el rostro de su propio compañero, Natan.

Decisiones arbitrales y el agónico final del partido

Una vez que la situación comenzó a calmarse, el árbitro decidió expulsar inicialmente a Perrone y al lateral Bellerín. Sin embargo, el árbitro corrigió el fallo y finalmente le mostró la tarjeta roja a Fornals, quien fue un partícipe decisivo de la trifulca.

Más allá del escándalo, el partido continuó y el Como se quedó con un agónico triunfo por 3-2 en un encuentro de alto voltaje.

El equipo italiano abrió el marcador muy pronto, después de que Natan fallara ante la presión de Assana Diao, quien le robó el balón y enfrentó a Pau López, provocando un penal.

En esa misma infracción, el arquero del Betis, Pau López, sufrió un golpe en la frente que le produjo un tremendo chichón y debió salir por precaución, siendo reemplazado por Álvaro Valles.

En su primera acción, Valles le atajó el penal a Assane, pero este logró tomar el rebote y anotar el 1-0.

El segundo gol del equipo italiano llegó a los 36 minutos con un gran zurdazo desde fuera del área del francés Lucas Da Cunha, tras una jugada individual de gran calidad, que incluyó una doble gambeta y un sombrerito a Altimira.

Para el Betis, Junior Firpo e Isco —uno de los emblemas del plantel— habían logrado empatar transitoriamente.

Sin embargo, el tanto de la victoria para el Como llegó en el minuto 92, gracias a una definición del español Iván Monzón, inclinando la balanza a favor del conjunto visitante en el cierre.

Presencia Argentina y un reencuentro especial

Además de la central participación de Máximo Perrone en la tangana, varios argentinos tuvieron minutos en el juego: Ezequiel Chimy Ávila y el mencionado Lo Celso en el Betis, y Nico Paz en el Como. La reciente incorporación de los Verdiblancos, Valentín Gómez, estuvo en el banco.

Más allá del escándalo, el partido dejó un momento particular para el fútbol argentino: el reencuentro entre Perrone y Valentín Gómez. Ambos son dos talentos surgidos de las divisiones inferiores de Vélez, nacidos en 2003 y formados en la misma camada del club de Liniers. Compartieron nuevamente un partido, uno como titular y el otro desde el banco, en un momento donde Perrone busca consolidarse como titular en su nuevo club tras un paso por el fútbol inglés.