Primera Jornada del Selectivo para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile

Marcas para los Juegos Panamericanos

800m libre: Lucas Alba – 8.07.93 – River

800m libre: Ivo Cassini – 8.08.36 – CAK

800m libre: Delfina Dini – 8.39.66 – BNC

800m libre: Malena Santillán– 8.44.96 – Sport Automovil

100m espalda: Ulises Saravia – 54.08 – Once Unidos

200m pecho: Juan Carrocia – 2.16.59 - QERC

200m pecho: Dante Nicola – 2.17.35 – Unión de Santa Fe

200m combinado: Agostina Hein – 2.17.57 - CIZ

200m combinado: Selene Alborzen – 2.20.42 - NSAGVB



Estos fueron los campeones y campeonas de la Jornada 1 del Selectivo para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023:

800m libre: Lucas Alba (River) y Delfina Dini (BNC)

50m mariposa: Santiago Grassi (Unión de Santa Fe) y María Ruggiero (Once Unidos)

100m espalda: Ulises Saravia (Once Unidos) y Juan Ortíz (Once Unidos)

200m pecho: Juan Carrocia (QERC) y Valentina Marcantonio (ACV)

100m libre: Matías Santiso (Vélez) y Lucía Gauna (Once Unidos)

200m combinado: Agustín Francos Ecpeldi y Agostina Hein (CIZ)

PH: Prensa CADDA @perisoler