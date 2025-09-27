Primera Nacional: Racing se juega la vida ante Tristán Suárez

Racing se juga todas sus cartas en la pelea por el ascenso. Este sábado, desde las 19, la Academia visitará a Tristán Suárez en el Estadio 20 de Octubre, por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro será transmitido por TyC Sports Play y contará con arbitraje de Diego Ceballos.

El equipo de Hernán la “Tota” Medina no tiene margen de error y tiene que ganar los dos partidos que le restan si quiere meterse en el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Actualmente suma 41 puntos, igual que Colegiales, pero fuera de los puestos de clasificación. Deportivo Maipú, con 45, es el último que estaría entrando en la zona de reducido.

En su última presentación, Racing venció 1-0 a San Martín de Tucumán en Nueva Italia, resultado que le dio aire en la pelea.

El panorama indica que si Racing no gana, quedará sin chances de pelear por el ascenso.