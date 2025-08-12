PREVIA

Este lunes, el Estadio Miguel Sancho de Nueva Italia será el escenario de un partido de alta tensión por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. A partir de las 21:10, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Joaquín Gil, Racing de Nueva Italia y Quilmes protagonizarán un encuentro con grandes implicancias para sus aspiraciones en el torneo.

La Academia, obligada a repuntar

Racing de Nueva Italia llega a este compromiso con una necesidad imperiosa de repuntar. Tras dos derrotas consecutivas como visitante, la Academia se ha visto relegada de los primeros puestos de la Zona A. La irregularidad ha generado incertidumbre en el club, especialmente después de victorias como la obtenida ante Alvarado, seguida de caídas ante Arsenal, Atlanta y Los Andes.

La situación de Racing es delicada. Actualmente, se encuentra a nueve puntos de Deportivo Maipú, el último equipo en clasificar al Reducido, y apenas cinco puntos por encima de Güemes, uno de los clubes que podría perder la categoría. Esta posición incómoda en la tabla de descenso exige una victoria en casa.

Quilmes, buscando afianzar su rumbo

Quilmes, al igual que Racing, acumula 30 puntos en la tabla. El Cervecero también ha tenido un andar irregular, pero llega a este partido con un ánimo algo más atenuado tras su reciente victoria por 2-1 frente a Atlanta. Este triunfo fue particularmente significativo ya que marcó el debut con un golazo del ex-Talleres Gabriel Carabajal, quien se incorporó al equipo la semana pasada. La llegada y el impacto inmediato de Carabajal han aliviado la presión sobre el entrenador Aldo Duscher, quien venía de sufrir derrotas ante Colegiales y Deportivo Madryn. Cabe destacar que Quilmes tiene un partido pendiente con Alvarado, correspondiente a la fecha 21.

Ajustes en Racing para buscar la victoria

El director técnico de Racing, Hernán Medina, buscará modificar la dinámica del equipo con la introducción de dos cambios en la formación inicial respecto al último partido en el que cayeron 0-2 frente a Los Andes en Lomas de Zamora. Las variantes confirmadas incluyen el ingreso de Valentín Perales en la defensa, en lugar de Martín Albarracín, y la inclusión de Germán Díaz en la mitad de la cancha.

Aunque Medina no había confirmado el equipo titular, la formación que saldría al campo ante el Cervecero es la siguiente:

Arquero: Mauricio Maslovski

Defensores: Raúl Chamorro, Elías Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero

Mediocampistas: Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Francisco Monticelli y Germán Díaz

Delanteros: Julián Vignolo y Pablo Chavarría

Este partido es crucial para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar al Reducido por el segundo ascenso, y dada su posición actual fuera de esa posibilidad, la victoria se vuelve indispensable.