Programa del Torneo Oficial de la Liga Cordobesa de Fútbol
Este sábado desde las 16.00 se jugarán los partidos de la Primera División "A" en su 7ª fecha.
7ª FECHA
ZONA A
1) ARG. PEÑAROL vs. DEP. ATALAYA
Est . ARG. PEÑAROL
Hora 16.00
ARB. SOSA ABRILE, LEANDRO
2) ATLETICO CARLOS PAZ vs. LIBERTAD
Est . CARLOS PAZ
Hora 16.00
ARB. DOMÍNGUEZ, LEANDRO
3) ESCUELA PRESIDENTE ROCA vs. CAMIONEROS
Est . ESC. PTE. ROCA
Hora 16.00
ARB. GALARZA, LEANDRO
4) BELGRANO vs. INSTITUTO
Est . MEDEA CLUB
Hora 16.00
ARB. SCHVARTZMAN, MARIO
5) LAS PALMAS vs. UNIVERSITARIO
Est . LAS PALMAS
Hora 16.00
ARB. ROBLES, MAURICIO
ZONA B
6) GRAL. PAZ JUNIORS vs. B° PARQUE
Est . GRAL. PAZ JUNIORS
Hora 16.00
ARB. GUTIÉRREZ, SIMÓN
7) TALLERES vs. UNION SAN VICENTE
Est . LAS FLORES
Hora 16.00
ARB. HERNÁNDEZ, LUCAS
8) RACING vs. HURACÁN
Est . L. C. F.
Hora 16.00
ARB. TELLO, MARIO
9) ALMTE. BROWN vs. AVELLANEDA
Est . MALAGUEÑO
Hora 16.00
ARB. RIVADERA, CRISTIAN
10) AMSURRBAC vs. SAN LORENZO