7ª FECHA

ZONA A

1) ARG. PEÑAROL vs. DEP. ATALAYA

Est . ARG. PEÑAROL

Hora 16.00

ARB. SOSA  ABRILE, LEANDRO

2) ATLETICO CARLOS PAZ vs. LIBERTAD

Est . CARLOS PAZ

Hora 16.00

ARB. DOMÍNGUEZ, LEANDRO

3) ESCUELA PRESIDENTE ROCA vs. CAMIONEROS

Est . ESC. PTE. ROCA

Hora 16.00

ARB. GALARZA, LEANDRO

4) BELGRANO vs. INSTITUTO

Est . MEDEA CLUB

Hora 16.00

ARB. SCHVARTZMAN, MARIO

5) LAS PALMAS vs. UNIVERSITARIO

Est . LAS PALMAS

Hora 16.00

ARB. ROBLES, MAURICIO

ZONA B

6) GRAL. PAZ JUNIORS vs. B° PARQUE

Est . GRAL. PAZ JUNIORS

Hora 16.00

ARB. GUTIÉRREZ, SIMÓN

7) TALLERES vs. UNION SAN VICENTE

Est . LAS FLORES

Hora 16.00

ARB. HERNÁNDEZ, LUCAS

8) RACING vs. HURACÁN

Est . L. C. F.

Hora 16.00

ARB. TELLO, MARIO

9) ALMTE. BROWN vs. AVELLANEDA

Est . MALAGUEÑO

Hora 16.00

ARB. RIVADERA, CRISTIAN

10) AMSURRBAC vs. SAN LORENZO