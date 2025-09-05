Carlos Alcaraz y Novak Djokovic van por el primer pasaje a la final del último Grand Slam del año, el US Open 2025.

El español, campeón en 2022, y el serbio, máximo ganador de Grand Slam, jugarán un duelo que tiene promesa de ser partidazo en el Arthur Ashe Stadium. El partido comenzará no antes de las 16 y será transmitido en Argentina por ESPN 2.

Un dato muy interesante, es que el español nunca le ganó sobre el hard al serbio, ya que sus únicos triunfos fueron en Wimbledon (en dos finales) y Madrid, sobre polvo de ladrillo. Djokovic lidera 5-3 en enfrentamientos previos.

Alcaraz llega sin perder un set, tras superar a Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiri Lehecka.

Djokovic, en tanto, arrastra algunas molestias musculares, pero avanzó tras vencer a Learner Tien, Zachary Svajda, Cameron Norrie, Jan-Lennard Struff y Taylor Fritz, número 4 del mundo.

El ganador del duelo entre Alcaraz y Djokovic se medirá en la final con quien gane la otra semifinal, entre Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime, programada para las 20.