Lionel Messi volvió a ser noticia en las últimas horas por una fake news que recorrió el mundo. El reconocido diario L’Equipe de Francia filtró detalles del contrato del astro argentino con el Paris Saint Germain y se encendió una fuerte polémica. El rotativo, en su portada principal, publicó que ganará 110 millones de euros de salario a lo largo de tres años.

La noticia cayó como una bomba que salió a desmentir Leonardo, el director deportivo del PSG: "No podemos aceptar la portada de un diario como L'Equipe. Es inaceptable, es absolutamente falso. Quería decírselo. Creo que es una falta de respeto y no nos ha gustado".

Luego, Leonardo disparó en RMC Sports: "No entiendo el momento de publicarlo. Realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es falso y no nos gustó".

La particularidad es que Leonardo, si está diciendo la verdad, acaba de revelar que Messi habría firmado únicamente dos temporadas con el PSG y no dos y una opcional como se informó en un primer momento.

De esta forma, Messi se ve involucrado en la primera polémica desde que está en el club francés. El argentino viene de recibir algunas críticas por su partido contra el Brujas y ahora tendrá la chance de redimirse contra el Lyon en el Parque de los Príncipes.