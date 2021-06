El exarquero Nery Pumpido, campeón del mundo con el seleccionado argentino en México 1986, aseguró este lunes que el aniversario 35 de aquella conquista a cumplirse este martes es "especial" porque se trata del "primero sin Diego (Maradona)", al tiempo que destacó la unidad del grupo para la obtención del segundo y último título mundial.



"Este aniversario es especial porque es el primero sin Diego. Se recuerda con nostalgia, alegría, pero también con tristeza porque Diego no está, pero también porque ya no están (José Luis) Cucciufo y el "Tata" (José Luis) Brown", expresó Pumpido en diálogo con Télam.



"Nos hubiese gustado que estén el "Profe" (Ricardo) Echeverría, (Rubén) Benros y el masajista (Roberto) Molina, porque ese grupo era grande, no solo los que trabajamos en la cancha, los que estaban afuera también. Siempre los recordamos en estos momentos", indicó el exarquero de River.



"Somos un grupo muy unido, estamos en contacto. Habrá un llamado para Carlos (Bilardo), seguro. Hablamos con su familia. Lamentablemente no podemos verlo por la pandemia, pero lo primero que haremos cuando termino esto será visitarlo", adelantó Pumpido.



Para Pumpido "siempre es grato" rememorar la gesta de México e incluye los tres años previos de trabajo para llegar al objetivo cuando el equipo dirigido por Bilardo no tenía consenso por juego y resultados.



"La gran mayoría no creía en nosotros, pero no lo tomamos como una revancha. Cuando tenés ciertas situaciones, como las que vivimos nosotros, te fortalece. Las motivaciones a veces te pueden aparecer de esta forma. Que el grupo esté unido y fuerte durante tantos años se genera por la injusticia de tantos palos que recibimos. Te fortalece la parte íntima de los grupos", señaló Pumpido.



"Algunos muchachos te van a decir que después de Uruguay se veían campeones, pero para mí fue después de Inglaterra. Creo que ahí ya casi estábamos todos convencidos", agregó Nery.



Argentina venció a Alemania por 3 a 2 en el estadio Azteca, pero sufrió cuando los germanos descontaron la ventaja de dos goles y alcanzaron el empate en los últimos minutos.

"Fueron dos circunstancias que no esperábamos, pero el equipo respondió rápido en la mitad de la cancha. Se hablaron (Jorge) Burruchaga con Diego para meterle con todo y se demostró. Hubo posibilidades de hacer más goles; éramos el equipo más preparado para jugar en la altura", apuntó el exarquero de Unión de Santa Fe.



"El césped estaba muy malo. La pelota picaba muy mal. No solo tenías que ver al adversario, también jugabas contra el pique de la pelota. En todos los goles se ve así, en el de (Jorge) Valdano también cuando se la di en el área grande y salió cruzando toda la cancha", rememoró Pumpido.



Burruchaga logró el tercer gol dos minutos después de la igualdad alemana y a siete del final del juego. Así lo recordó Pumpido: "Fue una felicidad enorme. En esos minutos lo único que esperábamos era que terminara el partido y ya sabía todo lo que se podía venir después. Estábamos ante el partido más importante de nuestras vidas y el más importante que se juega a nivel deportivo en el mundo. Una final de Copa del Mundo es lo más importante que hay en ese aspecto y nos faltaba poco para festejar".



Pumpido aseguró que tuvo cábalas para el Mundial: "Usaba la misma ropa en cada partido y siempre iba atrás de Diego para entrar a la cancha. Son cábalas que se utilizan en el fútbol y en la vida porque ustedes los periodistas también tienen las suyas".



A 35 años de la gran conquista en México, Pumpido, a sus 63 años, entiende que la gente "reconoce mucho más" a ese equipo porque "se dieron cuenta de que no es fácil salir campeón del mundo" a juzgar por el rendimiento de Argentina en los mundiales.

"Para salir campeón del mundo tiene que haber un equipo y en ese mundial había un equipo con el mejor jugador del mundo. Porque sino hubiésemos tenido más campeonatos ganados, entre Diego y Lionel Messi. Ojalá se le pueda dar a Messi porque se lo merece y porque es el mejor del mundo. No quiere decir que tiene que salir campeón del mundo para ser el mejor. Sería un premio muy grande para él salir campeón tanto de la Copa América, donde le tengo mucha fe, como en un Mundial", dijo.



Por último, Pumpido aseguró que los guantes que usó en México los tiene su cuñada "en un cuadrito", que del resto de la indumentaria no tiene rastros y que la medalla de campeón está "bien guardada".

