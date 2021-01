Lucas Pusineri no estará a cargo de Independiente tras la decision de la dirigencia de no renovarle el contrato. Por lo tanto no dirigirá al equipo el próximo sábado ante River Plate, por la última fecha de la zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona.

Fernando Berón, entrenador de la Reserva, estaría el próximo sábado a las 21.30 en el estadio de Banfield para el partido contra River Plate por la quinta y última fecha de la zona Campeonato A de la Copa Maradona de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de un año al frente del equipo, Pusineri deja el cargo a falta de un partido para el final de la Copa Maradona y días después de la renuncia del mánager, Jorge Burruchaga.

En total, el ex volante, campeón con Independiente en 2002 en el último título local del club, dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 11, empató 7 y perdió los 9 restantes.

Tambien renunció el manager Burruchaga por "malos tratos".

El club ahora está en la búsqueda de un nuevo mánager (ya hubo reunión con Nicolás Burdisso, quien desarrolló un rol similar en Boca Juniors) y luego se definirá el nuevo cuerpo técnico.

Todos los hisopados realizados al Plantel Profesional dieron negativos a COVID-19. pic.twitter.com/5qGLsfl9oc — C. A. Independiente (@Independiente) January 7, 2021

Télam