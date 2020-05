La histórica banda de Freddy Mercury, Queen, junto al reconocido fotógrafo del rock, Neal Preston, publicarán un libro con fotos de la legendaria banda y eligieron como tapa del mismo, una postal tomada en Rosario, en el año 1981, cuando la banda se presentó en el Gigante de Arroyito.

Hace 39 años Freddy Mercury y compañía, brindaron un show histórico por donde se lo mire en el estadio de Rosario Central, que muchos afortunados pudieron disfrutar y aún lo recuerdan.

Queen - The Neal Preston Photographs, published by @ReelArtPress Now Available For Pre-Order!📚

An official illustrated coffee table book featuring classic & previously unpublished photographs. The book covers between 1975-86 on & off stage, on the road & everything in between... pic.twitter.com/LKykhNhV1k