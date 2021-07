La historia data de hace ni más ni menos que 17 años, pero vale la pena ser recordada. Pablo Alvarado, ex jugador de San Lorenzo, reveló que, desde la época que coincidió con Lionel Messi en las Selección Sub 17, le debe ¡50 dólares! Y todavía tiene la idea de devolvérselos...

La anécdota se reavivó a partir de un hilo de Twitter que elaboró el usuario @panquimolina, en el que cuenta algunas de las historias más llamativas del libro "Messi, el genio incompleto", escrito por Ariel Senosiain. Justamente, una de ellas era esta, que fue constatada por el propio defensor de Palestino.

"@pablocala25 es cierto que le dormiste 50 dólares? Sos un genio!", escribió un usuario a Alvarado, a lo que este respondió: "Jajajaja algo así, pero no con mala intención, sino que no tenía dos billetes de 50 y él me dijo que se los dé después… nunca más lo vi. Apenas lo vea se los devuelvo jaja". Claro, a partir de la ratificación del ex San Lorenzo, la "noticia" fue un boom en las redes y se volvió sumamente viral.

El origen tiene un como punto de partida un partido muy recordado: aquel amistoso que organizó Julio Humberto Grondona entre Argentina y Paraguay en el Estadio Diego Armando Maradona, el 29 de junio del 2004, con un objetivo más que claro: que Messi debutará con la Selección y así evitar que España, que por aquel momento pujaba por quedarse con el crack, finalmente lo haga.

Tras la goleada 8-0 del equipo dirigido por Hugo Tocalli, con gol incluido de la Pulga, el combinado argentino, que se preparaba para el Sudamericano Sub 20 de Colombia, debía viajar para disputar un segundo encuentro ante Uruguay.

Por aquel entonces, la AFA otorgaba un viático de 50 dólares a los juveniles que viajaban al exterior con la Selección. Resulta que quien estaba encargado de dar el dinero a Alvarado y a Messi, solo tenía un billete de 100 a disposición. Por alguna cuestión, el defensor fue quien se quedó con el dinero y resolvió junto con el astro que "después" se lo devolvía (los 50 que el correspondían).

Lo cierto es que, como el propio Alvarado lo confirmó, nunca más volvió a ver a Leo y, por ende, es hasta el día de hoy, 17 años después, que no se los pudo retribuir. Aunque aclaró: ni bien se lo cruce, lo hará.

