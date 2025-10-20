Quién es Yassir Zabiri, el héroe marroquí que frustró el sueño argentino

Marruecos escribió una página histórica en el Mundial Sub 20 al consagrarse campeón por primera vez en su historia tras vencer 2-0 a la Selección Argentina en Santiago de Chile. La gran figura de la final fue Yassir Zabiri, un joven delantero nacido en Marrakech que se transformó en la pesadilla del conjunto de Diego Placente.

Zabiri, de 20 años, fue el autor de los dos tantos del conjunto africano. Primero, convirtió un golazo de tiro libre luego de una infracción cometida por el arquero argentino Santino Barbi. Minutos más tarde, definió con precisión una rápida contra iniciada por Othmane Maamma, consolidando una actuación que quedará grabada en la historia del fútbol juvenil marroquí.

El atacante surgió en el Union Touarga, equipo de la máxima categoría del fútbol marroquí, y en 2024 dio el salto a Europa para sumarse al Famalicão de la Primeira Liga portuguesa. Con apenas nueve partidos jugados y tres goles, el club confía en su proyección, y su contrato se extiende hasta junio de 2028.

Según el portal especializado Transfermarkt, su ficha está valuada en 600 mil euros, una cifra modesta para un futbolista que acaba de brillar en una final mundialista y que ya suma ocho goles en 19 encuentros con la selección juvenil marroquí.

Zabiri fue además elegido segundo mejor jugador del torneo, detrás de su compatriota Othmane Maamma, la otra gran figura del conjunto campeón. Marruecos se convierte así en el segundo seleccionado africano en ganar un Mundial Sub 20 —tras Ghana en 2009— y confirma su crecimiento futbolístico luego de alcanzar las semifinales del Mundial de Qatar 2022.