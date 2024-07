Quinta fecha Provincial de Ruta 2024

Se llevó a cabo la 5a. fecha del Provincial de Ruta 2024 en el Autódromo Oscar Cabalén, con récord de corredores.

Casi 300 ciclistas de toda la provincia junto a algunos puntanos, riojanos, santafesinos y bonaerenses fueron de la partida.

Todas las categorías fueron numerosas y con la acción de inscripción gratis para las Damas se llegó al llamativo número de 43 corredoras.

Las categorías en competencia fueron: -40, +40, E, D, C, B, A, Elite II, Menores, Damas Elite, Damas +45, Damas No Federadas, Sub 23, Varones Elite.

Las clasificaciones fueron las siguientes:

-𝟰𝟬

1. Mariano Grosso 2. Gino Bellini 3. Martín Prelatto 4. Nazareno Salazar 5. Kevin Lane

+𝟰𝟬 1. Gerardo Martinez 2. Franco Pattuelli 3. Cristian Pravisan 4. Roberto Quinteros 5. Pablo Mari

E

1. Óscar Miranda

D

1. Fernando Cerban 2. Ricardo Pereyra 3. Óscar Retegui 4. Nelson Cappadona 5. Edgar Farias

C

1. Manuel Salgado 2. Néstor Pineda 3. Mariano Vissani 4. César Aguirre 5. Fernando Aguirre

B 1. Cristian Aimale 2. Martín Piermattei 3. Saúl Rosa 4. Guillermo Yanes 5. Danilo Badesso

ELITE II 1. Facundo Cavillon

Menores 1. Lautaro Celiz

Damas Elite 1. Cristina Greve2. Jennifer Francone3. Carolina Maldonado 4. Nelismar Gómez 5. Vanesa Rolle

Damas +𝟰𝟱 1. Mariela Brizuela

Damas no federadas:1. Constanza González 2. Eliana Toranzo 3. Andrea Maestre

A

1. Santiago Vázquez 2. Matías Pastura3. Bruno Mayorga

Sub 23 1. Máximo Cornejo 2. Matias Yanes 3. Federico Jankunas

Varones Elite 1. Diego Valenzuela 2. Máximo Cornejo 3. Efraín Toloza 4. Matías Lisa 5. Matías Yanes 6. Federico Jankunas 7. Maximiliano Almada.