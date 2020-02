Horas convulsionadas se viven en la institución catalana. Su presidente y el secretario técnico mantendrán una reunión por la crisis abierta por las declaraciones del francés que generaron la bronca de Messi.

El flamante técnico del Barcelona no está ajeno a la situación, ya que ha sido el reemplazante de Ernesto Valverde, sindicado por Abidal como el responsable del mal momento de forma del equipo, por ser permisivo con el plantel y no trabajar a tono con las exigencias de un club de élite.

Setién habló el miércoles en conferencia de prensa, no se involucró de lleno en la disputa, dijo que se siente a gusto en el Barcelona y dejó otras sentencias que tienen en el centro de la polémica al crack argentino.

Sobre la respuesta de Lionel a Eric Abidal, para que dé los nombres de sus compañeros que no se esforzaban, el DT expresó: "Esta es una situación que mí no me afecta. Yo me centro en el fútbol,. Lo único que me interesa es darle a los jugadores las herramientas necesarias para que desarrollen lo que tienen dentro. Sé que hay problemas en todos los clubes del mundo. Hay cosas que no voy a poder controlar jamás. A mí, habladme de fútbol por favor. Yo quiero ir al entrenamiento y hacer buenos partidos. Todo lo demás no me ayuda en mi trabajo. Son cosas que no me interesan, de verdad".

Además, fue más allá y dejó en claro que tipo de relación pretende para con el capitán del equipo: "Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente como para decidir qué cosas hacer. No soy el padre de nadie. Tengo que conseguir que mis jugadores vengan felices y que los argumentos que proponemos sean buenos para que vean que vamos avanzando y ganando. Lo demás no me compete".