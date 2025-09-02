Un duelo vibrante en Caballito

Racing de Nueva Italia vivió una jornada de alta intensidad en Caballito, donde enfrentó a Ferro en un partido clave por la Primera Nacional. El resultado fue un emocionante empate 2-2 que, si bien tuvo mejor sabor para la Academia, dejó al equipo en una posición de doble filo en la tabla. Los dirigidos por Hernán “Tota” Medina estuvieron dos veces en ventaja, pero no lograron sostener el marcador ante un Ferro que se mostró como un “león herido” y que no podía ceder más puntos como local. Racing, que se caracteriza por su irregularidad, necesitaba sumar para no perder de vista el lote del Reducido y, a la vez, no descuidarse de los puestos de descenso.

Goles y emociones sin tregua

El encuentro no dio respiro desde el inicio. Racing pegó primero a los 15 minutos con una definición cruzada de Matías Machado dentro del área, que se coló junto al palo del arquero Monetti. Sin embargo, la respuesta de Ferro no tardó en llegar, con Martín Campos igualando tres minutos después. La Academia volvió a adelantarse rápidamente; a los 20 minutos, Sergio “Pampu” González definió con clase tras una habilitación de taco de Pablo Chavarría, sellando un verdadero golazo. Pero, una vez más, el dueño de casa encontró la paridad antes del cierre de la primera mitad, con un golazo de Montiel a tres del descanso del primer tiempo. La segunda etapa, aunque sin nuevos tantos, mantuvo la intensidad y las emociones en ambos arcos, con ambos equipos prodigándose por el triunfo hasta el final.

Entre el cielo y el infierno: la tabla de posiciones

Este empate no fue uno más para Racing. La paridad lo deja en una situación particular: a la misma distancia del Reducido que de la zona de descenso.

Actualmente, Racing acumula 35 puntos en la Zona A. La lucha por el ascenso y la permanencia es palmo a palmo:

Zona de Reducido: Maipú de Mendoza, el último en ingresar a los playoffs, se encuentra a cinco puntos por encima de Racing.

Zona de descenso: Arsenal, que se ubica penúltimo y es uno de los equipos que estaría perdiendo la categoría, también está a cinco puntos de Racing. Es importante destacar que Arsenal se recuperó y goleó 3-0 a San Martín de Tucumán, lo que estrechó aún más las diferencias.

La tabla de los últimos puestos de la Zona A ilustra la delicada situación:

Racing: 35 puntos

All Boys: 34 puntos

Colegiales: 34 puntos

Almagro: 33 puntos

Ferro: 31 puntos

Güemes: 30 puntos

Arsenal: 30 puntos

Alvarado: 28 puntos

El próximo desafío: Patronato en casa

El calendario no da tregua, y la próxima fecha se presenta como una de las “últimas chances” para el equipo de Hernán Medina de arrimarse al lote del Reducido. La Academia será local frente a Patronato el domingo 7 de septiembre a las 18:00. El conjunto paranaense, que se ubica séptimo en la tabla y le lleva ocho puntos a Racing, llega tras igualar 0-0 con Atlanta como local. Será un partido crucial donde cada punto valdrá oro.

Notas del plantel En cuanto a las novedades del equipo, Hernán “Tota” Medina tuvo que realizar un cambio obligado debido a la lesión de Germán Díaz, lo que permitió el regreso de Francisco Monticelli, quien ya había sido autor del gol del empate 1-1 frente a Colegiales en el estadio Miguel Sancho.

En síntesis, Racing de Nueva Italia se encuentra en una encrucijada. El empate con Ferro, en un cotejo lleno de goles y emociones, subraya la irregularidad del equipo. Con la misma distancia hacia el objetivo de ascender que hacia el fantasma del descenso, cada encuentro se convierte en una final. La Academia deberá encontrar la regularidad necesaria para definir su destino en las próximas jornadas de la Primera Nacional.