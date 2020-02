Racing visitará a Argentinos Juniors, que perdió la punta al caer ante Unión, en uno los cotejo a celebrase esta tarde por la 18va. fecha de la Superliga.



El encuentro se desarrollará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio de La Paternal, este sábado desde las 21.45, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por Fox Sports.



Racing igualó de local ante los tucumanos y el equipo jugó mal, casi no llegó al arco rival, abusó del pelotazo y en los últimos minutos del compromiso puedo haber perdido, motivo por el cual los hinchas despidieron al equipo con silbidos.



Este partido es una posibilidad para cambiar esa pálida imagen dejada por el equipo en el debut de Becaccece y la posibilidad de seguir cerca de las punta y de la zona de clasificación para la Libertadores 2021.



Por su parte, Argentinos, que llegó a la punta como la revelación de la Superliga pero de a poco fue desmejorando su andar, hoy suma tres fechas sin ganar, apenas un triunfo en su pasadas seis presentaciones, al caer en la reanudación ante Unión en Santa Fe, posibilitando que River quede como único puntero.



El entrenador Diego Dabove tendrá que realizar variantes obligadas por las suspensiones del mediocampista Francis Mac Allister, el defensor Elías Gómez, ambos expulsados ante Unión, y el delantero uruguayo Santiago Silva, acumuló cinco amonestaciones, y se suma a ellos Fausto Vera quien está en el Preolímpico sub 23 de Colombia.



Pese a que se especuló con la posibilidad de que Argentinos juegue con una línea de cinco defensores, el entrenador manifestó que no variará la táctica y continuará con cuatro hombres en defensa.



Agustín Aleo jugará por Elías Gómez, Franco Moyano por Mac Allister y Tomás Andrade por Silva, cambios que significarán variantes tácticas en la once del "Bicho".



Por el lado de Racing, Becaccece apelaría a un 4-4-2 en vez de su preferido 4-3-3, con el ingreso del chileno Marcelo Días en lugar del juvenil Tiago Banega. la posibilidad del ingreso de Walter Montoya como "4" por Iván Pillud y con Darío Cvitanich o Jonatan Cristaldo por David Barbona, pasando Héctor Fértoli a la zona media.



En el historial profesional jugaron 126 veces, con ventaja de Racing de 59 triunfos contra 26 y 41 empates.