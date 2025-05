Racing le ganó a Colo Colo de Chile por 4 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2025.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Adrián “Maravilla” Martínez, con un doblete a los 35 y 45 minutos de la primera parte, Santiago Solari, en cinco minutos de la segunda etapa, y Adrián Balboa, en el minuto 36 del complemento.

Además, el mediocampista chileno Arturo Vidal fue expulsado en la visita, a los 20 minutos del complemento, por hacer gestos a la hinchada cuando ya estaba amonestado.

Con el triunfo, el conjunto de Gustavo Costas alcanzó el primer puesto del grupo con 10 puntos y la clasificación asegurada, mientras que el equipo chileno es último con dos puntos y ya no tiene chances de pasar de ronda.

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marco Di Cesare; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Ramiro Degregorio. DT: Gustavo Costas.

Colo Colo: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pávez, Arturo Vidal, Daniel Gutiérrez; Claudio Aquino, Javier Correa, Lucas Cepeda. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 35m. Adrián Martinez (R), 45m. Adrián Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 5m. Santiago Solari (R), 36m. Adrián Balboa (R).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m. Arturo Vidal expulsado (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Óscar Opazo por Daniel Gutiérrez (C), 11m. Cristian Zavala por Emiliano Amor (C); 23m. Luciano Vietto por Santiago Solari (R), Adrián Balboa por Adrián Martínez (R) y Facundo Mura por Gastón Martirena (R); 27m. Santiago Quirós por Nazareno Colombo (R); 31m. Tomás Alarcón por Claudio Aquino (C) y Vicente Pizarro por Esteban Pávez (C); 33m. Martín Barrios por Juan Nardoni (R).