Racing no pudo hacer historia en su casa. En un Estadio Presidente Perón repleto, el conjunto albiceleste empató sin goles ante Flamengo y quedó afuera de la Copa Libertadores, tras la caída por 1 a 0 en el duelo de ida disputado en Río de Janeiro.

El equipo argentino asumió el protagonismo desde el inicio, con una propuesta ofensiva que buscó acorralar al conjunto brasileño. Sin embargo, le faltó claridad en los metros finales para transformar el dominio en gol.

A los diez minutos del segundo tiempo, la expulsión de Gonzalo Plata pareció abrirle el camino al local. Racing acentuó su control del juego y generó las chances más claras, pero el arquero Agustín Rossi volvió a ser determinante con intervenciones decisivas, como la que le tapó a Luciano Vietto.

El empate sin goles selló la eliminación y dejó un sabor amargo en Avellaneda. Racing mostró actitud y empuje, pero no consiguió quebrar la sólida defensa de Flamengo, que con oficio sostuvo la ventaja global y avanzó a la gran final del certamen continental.