Racing y Vélez llegaron a un acuerdo. Los dos equipos chocarán en cuartos de la Copa Libertadores sin visitantes.

La decisión se conoció después de los gravísimos incidentes que tuvieron lugar en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Sudamericana.

El comunicado conjunto de las instituciones describe que solo se permitirá el ingreso de hinchas locales en cada partido. De esta manera, se busca evitar riesgos y garantizar mayor acceso a los socios.

Los dirigentes aclararon que la medida se dio en un “entendimiento mutuo”, y señalaron que la prioridad será la seguridad y el bienestar de los asistentes. El objetivo, destacaron, es que la serie se viva como un espectáculo deportivo.

“Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones”, remarcaron desde la cuenta de X de Racing Club.

El cruce será el martes 16 de septiembre en Liniers y el martes 23 en Avellaneda. Ambos encuentros comenzarán a las 19 horas.

La ida se jugará en el estadio José Amalfitani, con capacidad para 49 mil personas, mientras que la vuelta será en el Presidente Perón, que puede recibir a más de 50 mil hinchas.