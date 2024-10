Rafa Nadal anunció su retiro del tenis profesional

Rafael Nadal acaba de dar la noticia que muchos no querían escuchar. Se retira del tenis. A través de sus redes sociales, el español, visiblemente consternado, dijo en un video: “Hola a todos, les comunico que me retiro del tenis profesional”.

Tras ello siguió: “La realidad es que fueron unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones”. Dijo, a su vez, que su último torneo será en la final 8 de la Copa Davis representando a España en noviembre próximo, Málaga. “Mil gracias a todos”, posteó el deportista de 38 años.

El video de poco menos de cinco minutos que hizo público está acompañado con imágenes de él desde niño, cuando comenzaba a disfrutar de este deporte que lo llevó hasta lo más alto del ranking mundial. Previo a dar conocer su decisión, el tenista tomó aire, como quien toma fuerza para hacer algo difícil. “Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me podría imaginar”, prosiguió en su anuncio el ganador de 22 torneos de Grand Slam.

El partido de la final de la Copa Davis “será cerrar un ciclo porque una de las grandes alegrías que tuve como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004″, reconoció Nadal mientras de fondo se ven imágenes de aquel torneo que lo tenía a él como joven protagonista. “Me siento súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir”, agregó.

El español no quiso dejar de agradecer “a toda la industria del tenis”, a todos los involucrados en este deporte y, especialmente, a sus “grandes rivales”, destacó y en ese instante una sonrisa se dibujó en su boca. Mientras decía esto, aparecieron imágenes suyas con Roger Federer y Novak Djokovic. “He pasado muchísimas horas con ellos y hemos vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, destacó.

Nadal no se olvidó de su equipo: “Se me hace un poquito más difícil, ¿no?, porque al final ha sido una parte muy importante para mi vida. No son trabajadores, son amigos, y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, muy buenos, momentos que me han tenido que apretar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar”.

“La familia lo es todo para mí. Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo”, siguió en su seguidilla de agradecimientos. Tuvo también palabras de reconocimiento para su mujer, Mery, con quien está en pareja desde hace 19 años. “Gracias por todo lo que has hecho. Has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo, pues ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”, dijo con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

Para cerrar el video, Nadal le dirigió palabras a los aficionados: “No tengo manera de agradecerles lo que me han hecho sentir. Me dieron la energía que necesitaba en cada momento. Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad”.

“Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto”, se despidió.

Cuándo será la última vez que juegue Nadal

La Copa Davis que jugará Nadal se celebrará entre el martes 19 de noviembre y el domingo 24 de noviembre en Málaga. Rafa estará acompañado por Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

El primer enfrentamiento que tendrá España será con Países Bajos en el duelo de cuartos de final. En el caso de ganar, su rival en semifinales saldrá del vencedor entre Alemania y Canadá.