El US Open, pese a la pandemia de Covid-19​ y de que Nueva York fue uno de los epicentros con más casos, aseguró en más de una oportunidad que el Grand Slam se jugará de todas formas.

Está programado el inicio para el 31 de agosto, con final el 13 de septiembre. Sin embargo, los organizadores recibieron uno de los golpes que los deja cerca del nocaut.

Rafael Nadal, campeón defensor y N° 2 del ranking, no participará de la edición 2020 por temor a la pandemia.

El español no aparece en la lista de entrada ni tampoco en los afiches del campeonato, en los que se destacan a Novak Djokovic (1°) y Daniil Medvedev (5°), finalista de la pasada edición.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7