Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, compartió parte de su sesión de entrenamiento desde su academia de tenis en Mallorca, que abrió en forma parcial por la pandemia de coronavirus.

"Aquí estoy, las primeras imágenes que publico en la cancha. Este es mi entrenamiento de esta mañana en la Academia", publicó Nadal, ex número uno y ganador de 19 títulos de Grand Slam, en sus redes sociales.

Here I am, the first pictures I am posting for you on court.

This is my practice earlier today at @rnadalacademy #BackOnCourt #BabolatFamily 🎾👍🏻💪🏻😉 pic.twitter.com/x7tzgLj9pc