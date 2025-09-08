Raphinha denunció discriminación en Disneyland París: “Ignoraron a mi hijo por su color de piel”

El delantero brasileño Raphinha, actual jugador del FC Barcelona y miembro de la Selección de Brasil, denunció en redes sociales un presunto acto de discriminación ocurrido en Disneyland París, donde, según relató, su hijo de apenas dos años fue ignorado por un empleado del parque que interpretaba a un personaje infantil.

El episodio fue registrado en un video que el propio futbolista compartió en su cuenta de Instagram. En las imágenes, se observa cómo el niño intenta saludar y abrazar al personaje disfrazado de ardilla sin obtener respuesta, mientras que otros niños —según indica el jugador, de piel blanca— sí fueron atendidos por el mismo animador.

“Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo”, escribió Raphinha en una historia, donde además calificó al personal del parque como una “desgracia” y criticó duramente la actitud del empleado: “Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos”.

La denuncia fue acompañada por el testimonio de Natalia Rodrigues Belloli, esposa del jugador, quien señaló que el trabajador incluso llegó a esquivar el contacto con el pequeño: “Le dio ambas manos a una niña para evitar tocar a Gael. Fue muy doloroso verlo”.

El hecho generó gran repercusión a nivel internacional y provocó una ola de solidaridad hacia la familia del futbolista. Hasta el momento, Disneyland París no emitió un comunicado oficial al respecto, aunque medios europeos aseguran que representantes del parque ya habrían iniciado contacto con la familia para abordar la situación.

El reclamo de Raphinha, más allá de lo personal, vuelve a instalar el debate en torno a la conducta del personal en espacios de entretenimiento familiar. En su descargo, el brasileño expresó: “Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”.

Finalmente, el jugador dejó un mensaje contundente: “Por suerte para ustedes, él no lo entiende… pero nosotros sí”, dejando en claro que no piensa dejar pasar el episodio sin consecuencias.