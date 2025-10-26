El Clásico de España: Real Madrid, a cortar la racha negativa

Una nueva edición del Clásico de España se disputa por la décima fecha de La Liga. El Real Madrid recibirá al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 12.15 hs. El encuentro, que será dirigido por el árbitro César Soto Grado, enfrenta al líder del campeonato contra su inmediato perseguidor.

El Real Madrid llega a este crucial duelo como puntero de La Liga, sumando 24 puntos tras haber ganado ocho partidos y perdido solo uno (5-2 frente al Atlético de Madrid). El merengue, que contará con la presencia de Franco Mastantuono, viene con el objetivo claro de revertir su historial reciente en el derbi. Los dirigidos por Xabi Alonso buscan cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas ante el Barcelona. Cabe destacar que la temporada pasada perdieron los cuatro derbis, incluidas las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, en la Champions League el Real Madrid viene con puntaje ideal, encaminando su clasificación a octavos tras derrotar 1-0 a la Juventus.

Por su parte, el Barcelona se ubica segundo en la tabla de La Liga con 22 unidades, producto de siete victorias, un empate y una derrota. El equipo de Hansi Flick tiene una "prueba de fuego" en el Bernabéu y buscará estirar su racha ganadora en el Clásico. Respecto a su performance europea, el Barça goleó 6-1 al Olympiacos en la tercera jornada de la Champions, aunque se encuentra noveno en su grupo. El club catalán enfrentará el desafío con bajas sensibles por lesión: Raphinha y Jules Koundé no podrán jugar. La participación de Robert Lewandowski está en duda y, en caso de que el polaco no esté disponible, su lugar será ocupado por Ferrán Torres.

Formaciones confirmadas y detalles para ver el partido

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Disney+ Premium y ESPN. Estas son las probables formaciones iniciales que presentarán ambos equipos:

El once inicial del Real Madrid:

Thibaut Courtois

Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé

DT: Xabi Alonso

La formación del Barcelona:

Wojciech Szczęsny

Jules Koundé (pese a la información de su baja por lesión, la fuente lista su presencia en el once inicial), Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López

Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford

DT: Hansi Flick

El encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y forma parte de una jornada clave en la que la tabla de posiciones de La Liga muestra la magnitud del enfrentamiento: el Real Madrid lidera con 24 puntos y el Barcelona es segundo con 22. Además, el encuentro llega precedido por declaraciones polémicas, incluyendo un "palazo" de Lamine Yamal contra el Real Madrid.