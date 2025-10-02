Reconocimiento histórico: Del Potro nominado al Salón de la Fama

Juan Martín Del Potro fue incluido entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2026. El extenista argentino, que finalizó su carrera profesional en 2022, aparece en la categoría Jugador junto al suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova.

La designación reconoce una trayectoria en la que Del Potro conquistó 22 títulos, incluido el US Open 2009, además de dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) y la Copa Davis obtenida con Argentina en 2016.

El Salón de la Fama, con sede en Newport (Rhode Island, Estados Unidos), reúne a grandes personalidades y jugadores destacados en la historia del tenis. Para lograr su ingreso, cada candidato debe alcanzar al menos el 75% de aprobación en la votación que realizan 140 periodistas, historiadores y miembros ya incorporados, más el puntaje que aportan los fanáticos a través de la votación en línea, abierta hasta el 10 de octubre.

Los resultados se darán a conocer en noviembre próximo. En caso de ser elegido, Del Potro se convertirá en el tercer argentino en integrar este prestigioso espacio, luego de Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).

Tras conocerse la noticia, el tandilense expresó su satisfacción en redes sociales: “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”.