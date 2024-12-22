Reconocimientos a los destacados de la Federación Cordobesa de Natación
El 27 de diciembre en la sala de conferencias de la Agencia Córdoba Deportes, la Federación realizará la entrega de premios a los distinguidos durante el 2024.
RECONOCIMIENTOS AL MERITO 2024 PREMIOS “BRAZADA DE ORO 2024” (Mujer y Varón más destacados del año)
ENTREGA DE PREMIOS
27 DE DICIEMBRE DE 2024 – 18.30
SALA DE CONFERENCIAS AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
RECONOCIMIENTOS A:
01 KRISTEL ARIANNE KOBRICK SCHIMPL
02 DANIEL GARIMALDI
03 GEORGINA BARDACH
04 HÉCTOR RUBÉN SOSA
05 FRANCISCO ANDRÉS VULLO
06 DELFINA VERÓNICA DINI
07 LUCCA SCALISI
08 ELIZABETH NORIEGA
09 GERMÁN ARÉVALO
10 JAZMÍN ARAGÓN
11 SOL ANTONELLA SANCHEZ
12 BRAIAN IGARZABAL
13 MARÍA MORALES RUBIO
14 MARTÍN FERRER
15 CONSTANZA QUELLET
16 JOSÉ IGNACIO PERETTI
17 IVAN KRUPNIK
18 ANDREA VIVIANA GROBER
19 JUAN CRUZ TERES
20 MIGUEL QUIÑONEZ
21 CARLOS OTTO STENBERG
22 FRANCESCA KIARA ROSSI
23 LUCAS ALBERTO SALINAS
24 SANTINO GONTERO CARBALLO
25 BLAS FISCHER FOSSANO
26 GUILLERMO MORALES ARMELLINI
27 SANTIAGO CASTILLO
28 AGUSTINA FORZANI
29 MARTINA URGELLES
30 SEBATIÁN FREI RÍOS
31 DIEGO BRAZZALE
32 MARCELO PAUTASSO
33 RUBÉN DILIDDO
34 GABRIELA MARTÍN
35 OSVALDO GELSUMINI
36 DORY OROZCO
37 VERÓNICA ALEJANDRA TRAVAINI
38 CATALINA ALVAREZ MENOCHIO
39 MÍA ANITA BALTAZAR RONCORONI
40 ANGELINA GALARZA
41 DONATA NOTARFRANCESCO
42 UMA REPETTI
43 EMA RIZZO MARTINEZ
44 AGUSTINA SANCHEZ PIGNATTA
45 ANA LUCÍA GERBAUDO
46 ALMA IRIARTE
47 PILAR KUNICIC
48 LUCA DI PASCUAL
49 THIAGO EMANUEL LOPEZ FREYTES
50 MATEO MAYER IGLESIAS
51 STÉFANO BENJAMÍN NICOLA
52 NICOLÁS AGUSTÍN PERONE
53 THIAGO LAUTARO PIZZINI PAZ
54 GUILLERMO RODRIGUEZ LESCANO
55 THIAGO FALCO
56 SANTINO JUAREZ
57 LAUTARO MILTON AGUILERA
58 IGNACIO FERREYRA
59 OCTAVIO ORELLANA
60 DIEGO JEREMÍAS MORENO MUÑOZ
61 GABRIEL AGUSTÍN TIRONI
62 LARA BORDEIRA
63 MATÍAS AGUIRRE