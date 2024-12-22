RECONOCIMIENTOS AL MERITO 2024 PREMIOS “BRAZADA DE ORO 2024” (Mujer y Varón más destacados del año) 

ENTREGA DE PREMIOS 

27 DE DICIEMBRE DE 2024 – 18.30 

SALA DE CONFERENCIAS AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES

RECONOCIMIENTOS A:

01 KRISTEL ARIANNE KOBRICK SCHIMPL 

02 DANIEL GARIMALDI 

03 GEORGINA BARDACH 

04 HÉCTOR RUBÉN SOSA 

05 FRANCISCO ANDRÉS VULLO 

06 DELFINA VERÓNICA DINI 

07 LUCCA SCALISI 

08 ELIZABETH NORIEGA 

09 GERMÁN ARÉVALO 

10 JAZMÍN ARAGÓN 

11 SOL ANTONELLA SANCHEZ 

12 BRAIAN IGARZABAL 

13 MARÍA MORALES RUBIO 

14 MARTÍN FERRER 

15 CONSTANZA QUELLET 

16 JOSÉ IGNACIO PERETTI 

17 IVAN KRUPNIK 

18 ANDREA VIVIANA GROBER 

19 JUAN CRUZ TERES 

20 MIGUEL QUIÑONEZ 

21 CARLOS OTTO STENBERG 

22 FRANCESCA KIARA ROSSI 

23 LUCAS ALBERTO SALINAS 

24 SANTINO GONTERO CARBALLO 

25 BLAS FISCHER FOSSANO 

26 GUILLERMO MORALES ARMELLINI 

27 SANTIAGO CASTILLO 

28 AGUSTINA FORZANI 

29 MARTINA URGELLES 

30 SEBATIÁN FREI RÍOS 

31 DIEGO BRAZZALE 

32 MARCELO PAUTASSO 

33 RUBÉN DILIDDO 

34 GABRIELA MARTÍN 

35 OSVALDO GELSUMINI 

36 DORY OROZCO 

37 VERÓNICA ALEJANDRA TRAVAINI 

38 CATALINA ALVAREZ MENOCHIO 

39 MÍA ANITA BALTAZAR RONCORONI 

40 ANGELINA GALARZA 

41 DONATA NOTARFRANCESCO 

42 UMA REPETTI 

43 EMA RIZZO MARTINEZ 

44 AGUSTINA SANCHEZ PIGNATTA 

45 ANA LUCÍA GERBAUDO 

46 ALMA IRIARTE 

47 PILAR KUNICIC 

48 LUCA DI PASCUAL 

49 THIAGO EMANUEL LOPEZ FREYTES 

50 MATEO MAYER IGLESIAS 

51 STÉFANO BENJAMÍN NICOLA 

52 NICOLÁS AGUSTÍN PERONE 

53 THIAGO LAUTARO PIZZINI PAZ 

54 GUILLERMO RODRIGUEZ LESCANO 

55 THIAGO FALCO 

56 SANTINO JUAREZ 

57 LAUTARO MILTON AGUILERA 

58 IGNACIO FERREYRA 

59 OCTAVIO ORELLANA 

60 DIEGO JEREMÍAS MORENO MUÑOZ 

61 GABRIEL AGUSTÍN TIRONI 

62 LARA BORDEIRA 

63 MATÍAS AGUIRRE