Récord de público en el entrenamiento abierto de Los Pumas en Córdoba

El seleccionado argentino de rugby realizó este sábado un entrenamiento abierto en el estadio Mario Alberto Kempes, que contó con la presencia de más de 10 mil espectadores, una cifra récord para este tipo de actividad en Córdoba.

La práctica formó parte de la preparación para el partido del próximo sábado 16 de agosto, cuando Los Pumas se enfrenten a Nueva Zelanda por la primera fecha del Rugby Championship 2025. El público comenzó a llegar al mediodía desde distintos puntos de la provincia, con delegaciones de clubes e instituciones educativas del interior.

El encuentro permitió a los asistentes observar de cerca los movimientos y jugadas del equipo, en una jornada que incluyó actividades deportivas y recreativas organizadas por la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba y la Unión Cordobesa de Rugby.

Para facilitar la llegada de grupos del interior, la Secretaría de Transporte de la provincia dispuso 55 colectivos que trasladaron a más de 2.200 personas desde localidades como Villa de Soto, San Francisco, Cruz del Eje, Villa María y Río Cuarto, entre otras.

La última vez que Los Pumas jugaron en Córdoba fue en 2014, en un amistoso ante Escocia. En esta ocasión, el plantel cuenta con seis jugadores cordobeses, entre ellos Joaquín Oviedo, quien expresó su entusiasmo por volver a jugar en su provincia.

Con el Kempes como escenario y la presencia de uno de los rivales más emblemáticos del rugby mundial, Córdoba se prepara para recibir nuevamente un partido internacional de alto nivel.