Récord mundial de medio maratón: La hazaña del ugandés Jacob Kiplimo

El domingo pasado, el mundo del atletismo fue testigo de una hazaña impresionante. En la eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks, una carrera de ruta con etiqueta de oro de World Athletics, el ugandés Jacob Kiplimo rompió todos los récords establecidos al completar la media maratón en 56 minutos y 41 segundos. Esta proeza no solo lo convirtió en el primer atleta en romper la barrera de los 57 minutos para la distancia de 21.097 metros, sino que también mejoró la marca anterior del etíope Yomif Kejelcha en 49 segundos. La actuación de Kiplimo es la mayor mejora individual en el récord mundial de media maratón masculina.

Las Condiciones Perfectas

Kiplimo corrió en condiciones climáticas ideales, con una temperatura de 13°C y sin viento, lo que le permitió dar lo mejor de sí en el recorrido. "Mi preparación ha sido perfecta. Aunque siempre es complicado y también me estoy preparando para el maratón, lo he podido sacar todo adelante", expresó Kiplimo. El atleta de 24 años, bicampeón mundial de cross country, demostró una vez más su capacidad para superarse constantemente.

Ignacio Erario y su Mejor Marca Personal

El argentino Ignacio Erario también fue parte de esta jornada histórica. Erario, nuestro mejor especialista en la distancia, ocupó el 13° puesto junto a la élite mundial con su mejor marca personal: 1:01:09. Con este tiempo, Erario se mantiene como el segundo mejor argentino de la historia en la media maratón, detrás de Antonio Silio, cuyo récord sigue siendo de 1:00:45 desde 1998 en Uster, Suiza. "El circuito fue un poco más duro que lo previsto, pero igual estoy conforme por haber mejorado mi marca", comentó el mendocino.

Una Historia de Superación

Jacob Kiplimo, proveniente de una familia de 28 hermanos, empezó a correr desde muy joven. "Todavía iba al colegio cuando empecé a correr, pero en 2015 ya me lo tomé más en serio. Primero competí para el colegio y al muy poco tiempo empecé mi carrera como atleta. Desde entonces me he ido superando constantemente", explicó Kiplimo. A pesar de la presión mediática y las expectativas puestas en él, Kiplimo confesó: "No siento presión".

Kiplimo había fijado el récord mundial de los 15 km en Nijmegen (Países Bajos) el pasado 17 de noviembre con un tiempo de 41:25, aunque ya había registrado un parcial mejor durante el medio maratón con 40:42 en Lisboa. En Portugal, precisamente, logró su primer récord mundial de medio maratón con 57:31, marca que luego fue superada por el etíope Yomif Kejelcha con 57:30.

Preparación para el Maratón de Londres

El ugandés, consciente de la atención mediática en Barcelona, ya está preparándose para su debut en el maratón en abril en Londres. Este evento se perfila como uno de los más grandes maratones de la historia, con un "field" de participantes de alto nivel, incluyendo a Eliud Kipchoge. "Aunque siempre es complicado y también me estoy preparando para el maratón, lo he podido sacar todo adelante", afirmó Kiplimo.

Evolución del Récord Mundial de Medio Maratón

La evolución del récord mundial de medio maratón ha sido asombrosa desde que el keniata Moses Tanui corrió por debajo de 1 hora hace 32 años en la Stramilano. A continuación, se muestra la evolución de las marcas a lo largo de los años:

Tiempo Atleta País Fecha Lugar 59:47 Moses Tanui Kenia 03.04.1993 Milán 59:17 Paul Tergat Kenia 04.04.1998 Milán 59:16 Samuel Wanjiru Kenia 11.09.2005 Róterdam 58:55 Haile Gebrselassie Etiopía 15.01.2006 Phoenix 58:53 Samuel Wanjiru Kenia 17.02.2007 Ras-al-Khaimah 58:35 Samuel Wanjiru Kenia 17.03.2007 La Haya 58:23 Zersenay Tadese Eritrea 21.03.2010 Lisboa 58:18 Abraham Kiptum Kenia 28.10.2018 Valencia 58:01 Geoffrey Kamworor Kenia 15.09.2019 Copenhague 57:32 Kibiwott Kandie Kenia 06.12.2020 Valencia 57:31 Jacob Kiplimo Uganda 21.11.2021 Lisboa 57:30 Yomif Kejelcha Etiopía 27.10.2024 Valencia 56:41 Jacob Kiplimo Uganda 16.02.2025 Barcelona

La impresionante mejora de Kiplimo no solo establece un nuevo estándar en la media maratón, sino que también refleja el continuo avance y evolución en el mundo del atletismo de fondo. Su próxima participación en el maratón de Londres será una oportunidad para seguir demostrando su talento y determinación.

La actuación de Kiplimo en Barcelona y su preparación para futuros desafíos ejemplifican el espíritu de superación y el compromiso con la excelencia en el deporte. La comunidad atlética espera con ansias ver cómo seguirá escribiendo su historia y rompiendo barreras en el mundo del atletismo.