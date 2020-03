Renault puede presumir su primera victoria desde su regreso a la Fórmula 1, aunque no en una pista real, sino en el Gran Premio de Bahréin Virtual disputado este domingo y organizado por la máxima categoría como una sustitución a la carrera que debía celebrarse este mismo fin de semana en el circuito de Shakir.

La Fórmula 1 anuncio el pasado jueves un nuevo proyecto para tratar de atraer la atención de los aficionados en estas semanas en las que la pandemia por coronavirus ha paralizado la competición en el mundo del motor. El campeonato, llamado F1 Esports Virtual Grand Prix, tiene como intención "sustituir" a los grandes premios pospuestos o cancelados en este arranque de temporada 2020.

A través del videojuego oficial F1 2019 para PC, los responsables digitales de la F1 organizaron el GP de Bahrein virtual para este domingo. La idea era contar con "varios pilotos de la parrilla actual", pero en este primer evento solo Lando Norris, asiduo de los simuladores de motor, y Nicholas Latifi, piloto de Williams, estuvieron presentes.

El joven piloto de desarrollo de Renault, Guanyu Zhou, ganó el caótico Gran Premio Virtual de Fórmula 1, en una carrera en la que Lando Norris avanzó del sitio 19º al 5º lugar.

El piloto de BMW DTM, Philipp Eng, se hizo con la pole position, medio segundo por delante del ex piloto de Fórmula 1 de Sauber y Haas, Esteban Gutiérrez.

La estrella de Fórmula 2, Zhou completó los tres primeros puestos de la parrilla, por delante del novato de Fórmula 1 Nicholas Latifi y el ex piloto de Renault Nico Hulkenberg.

En el arranque, el ex piloto Johnny Herbert saltó de la posición 16 a la cima cuando recortó la primera curva, lo cual fue penalizado.

En la cuarta vuelta de 14, Zhou luchó por el liderazgo con Eng en la curva 4 después de una larga batalla rueda a rueda.

Una vez que Zhou salió de su única parada obligatoria en pitstop, marcó la vuelta más rápida y mantuvo una ventaja de nueve segundos cuando Eng hizo su parada en pitstop un par de vueltas más tarde.

Zhou no tuvo problemas para tomar la bandera a cuadros por 11.392 segundos sobre Stoffel Vandoorne, quien adelantó a Eng en la última vuelta para completar el podio.

El cuarto lugar fue disputado por el piloto de F1 de McLaren, Norris, y por su compañero Jimmy Broadbent.

El dúo se desconectó de la sesión de clasificación, y la distancia de la carrera originalmente planeada se redujo a la mitad para permitir el tiempo suficiente para que Norris entrara en la competencia.

El piloto de 20 años sufrió problemas técnicos y llamó a su compañero de equipo Carlos Sainz para que le ayudara, así como a Max Verstappen, al jefe de McLaren Zak Brown y al piloto de Williams George Russell, entre otros.

El coche de Norris fue controlado por la computadora durante la primera mitad de la carrera antes de que finalmente se uniera y persiguiera a Broadbent por el cuarto lugar.

El dúo chocó en la última curva de la última vuelta, con Broadbent regresando al circuito.

Latifi fue sexto.

Gutiérrez y Hulkenberg participaron en la que podría ser la más entretenida batalla rueda a rueda de varias vueltas. Ambos se recuperaron de diversas colisiones en la primera vuelta, con Gutiérrez liderando a Hulkenberg por el 10º lugar.

El golfista Ian Poulter, el ex olímpico Chris Hoy y Liam Payne de One Direction ocuparon las tres últimas posiciones.

La F1 confirmó que el Gran Premio Virtual regresará dentro de dos semanas en el circuito virtual de Albert Park.

También lee:

Norris y Gutiérrez pierden ante 'simracers' en el #NotTheBahGP

Solo dos pilotos titulares de F1 en su GP de Bahrein virtual

GP de Azerbaiyán será pospuesto del calendario de F1

Solo dos pilotos titulares de F1 en su GP de Bahrein virtual

La Fórmula 1 arrancó este domingo una iniciativa para celebrar grandes premios virtuales ante la pandemia del coronavirus, pero solo tuvo dos pilotos de la parrilla 2020.

La Fórmula 1 anuncio el pasado jueves un nuevo proyecto para tratar de atraer la atención de los aficionados en estas semanas en las que la pandemia por coronavirus ha paralizado la competición en el mundo del motor. El campeonato, llamado F1 Esports Virtual Grand Prix, tiene como intención "sustituir" a los grandes premios pospuestos o cancelados en este arranque de temporada 2020.

A través del videojuego oficial F1 2019 para PC, los responsables digitales de la F1 organizaron el GP de Bahrein virtual para este domingo. La idea era contar con "varios pilotos de la parrilla actual", pero en este primer evento solo Lando Norris, asiduo de los simuladores de motor, y Nicholas Latifi, piloto de Williams, estuvieron presentes.

No obstante, no por eso faltan nombres importantes, ya que Esteban Gutiérrez, probado de Mercedes-AMG F1, Stoffel Vandoorne, piloto de la Fórmula E y ex de la F1, y Nico Hulkenberg, ex de Renault F1, estuvieron

Especialmente curioso es el caso del alemán, que corrió con los colores de Racing Point, equipo con el que ya compitió en la realidad en 2012 y de 2014 a 2016 bajo su anterior denominación. Johnny Herbert, comentarista habitual de la categoría y piloto de F1 de 1989 a 2000, también estará en la parrilla, pilotando para Alfa Romeo; mientras que Nic Hamilton, hermano del seis veces campeón del mundo, lo hará para McLaren.

Entre los invitados VIP destacó el cantante Liam Payne, ex One Direction, el seis veces medallista de oro en Juegos Olímpicos Chris Hoy.

Alineaciones para el GP de Bahrein virtual de la F1 2020

Equipo Piloto 1 Piloto 2

Alfa Romeo Cyanide Johnny Herbert

AlphaTauri Luca Salvadori Sadokist

FDA Hublot Esports Team (Ferrari) Robert Shwartzman Dino Beganovic

Haas Anthony Davidson Redeye

McLaren Lando Norris Nic Hamilton

Mercedes Esteban Gutiérrez Stoffel Vandoorne

Racing Point Jimmy Broadbent Nico Hulkenberg

Red Bull Sir Chris Hoy Philipp Eng

Renault Guanyu Zhou Ian Poulter

Williams Liam Payne Nicholas Latifi