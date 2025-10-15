Retegui encendió la ilusión italiana con un doblete decisivo

Italia consiguió una victoria necesaria en su camino hacia el Mundial 2026. En Údine, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso superó 3-0 a Israel con una destacada actuación de Mateo Retegui, autor de dos goles que le permitieron al equipo asegurarse, al menos, un lugar en el repechaje europeo.

El exjugador de Boca y Talleres abrió el marcador en tiempo agregado del primer tiempo, al ejecutar con precisión un penal que se metió en el ángulo. En el complemento, volvió a ser protagonista con una gran acción individual: presionó en la salida rival, recuperó la pelota y definió con un potente remate de derecha para ampliar la ventaja. Gianluca Mancini selló el resultado definitivo a pocos minutos del final.

Con este triunfo, Italia alcanzó los 15 puntos y se ubica en la segunda posición del Grupo I, a tres unidades de Noruega, líder con 18. Los próximos compromisos serán decisivos: los italianos visitarán a Moldavia y cerrarán la clasificación en casa ante Noruega, en un duelo directo por el pase a la Copa del Mundo.

Retegui, máximo goleador del seleccionado italiano en estas eliminatorias con cinco tantos, acumula 11 goles en 24 partidos con la Azzurra. Su desempeño mantiene viva la esperanza de un país que busca evitar su tercera ausencia consecutiva en un Mundial.