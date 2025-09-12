Los Pumas se preparan para un nuevo desafío frente a los Wallabies de Australia este sábado 13 de septiembre. El encuentro, que se disputará en el Allianz Stadium de Sídney desde la 1:00 (hora argentina, 1:15 según otra fuente), representa la cuarta fecha del Rugby Championship y una oportunidad de revancha luego de la caída por 28-24 sufrida el pasado fin de semana en Townsville.

El head coach del seleccionado nacional, Felipe Contepomi, dispuso tres cambios en el XV inicial en busca de revertir el resultado. Las modificaciones son las siguientes:

En la segunda línea, Guido Petti (92 caps) reemplazará a Franco Molina (15 caps), quien pasará al banco de suplentes.

Para la tercera línea, el Puma cordobés Joaquín Oviedo (16 caps) ingresará en lugar de Pablo Matera (115 caps). Contepomi explicó que Matera, subcapitán del equipo, viene con un "desgaste físico enorme" y se busca aportar "la energía" necesaria para el inicio del partido.

Finalmente, en las puntas, Rodrigo Isgró (10 caps) ocupará el lugar de Bautista Delguy.

Entre los "finishers" (suplentes) se destacan los ingresos de Justo Piccardo (6 caps) e Ignacio Mendy (3 caps).

Los elegidos para buscar la victoria en Sídney son:

Vivas, Mayco (34 caps) Montoya, Julián (111 caps) (capitán) Sclavi, Joel (30 caps) Petti, Guido (92 caps) Rubíolo, Pedro (26 caps) González, Juan Martín (45 caps) Kremer, Marcos (76 caps) Oviedo, Joaquín (16 caps) García, Gonzalo (14 caps) Carreras, Santiago (58 caps) Carreras, Mateo (29 caps) Chocobares, Santiago (30 caps) Cinti, Lucio (37 caps) Isgró, Rodrigo (10 caps) Mallía, Juan Cruz (45 caps) (vicecapitán)

En este partido, el equipo contará con la presencia de tres cordobeses entre los titulares: Joaquín Oviedo, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz (21 caps), Boris Wenger (1 cap), Francisco Coria Marchetti (4 caps), Franco Molina (15 caps), Pablo Matera (115 caps) (vicecapitán), Agustín Moyano (3 caps), Justo Piccardo (6 caps) e Ignacio Mendy (3 caps).

Panorama del rival: los Wallabies también con cambios

Por su parte, el entrenador de Australia, Joe Schmidt, también dispuso variantes en su XV inicial tras el triunfo en Townsville, realizando cuatro cambios. La principal sorpresa es el ingreso de Tane Edmed como apertura, quien reemplazará al lesionado Tom Lynagh. Además, Hunter Paisami debutará en 2025 en reemplazo de Len Ikitau, también lesionado. James Slipper y Jeremy Williams regresan a la primera y segunda línea, respectivamente. En el banco de suplentes australiano se destaca la presencia del experimentado James O’Connor.

El camino de Los Pumas en el Rugby Championship

El seleccionado argentino llega a este encuentro con un balance de una victoria y dos derrotas en lo que va del torneo. Tras caer ante los All Blacks en Córdoba y obtener la revancha en Vélez, la dolorosa derrota agónica frente a Australia en Townsville dejó al equipo con la necesidad de recuperarse. Este partido es crucial en la lucha por el sexto puesto del ranking de World Rugby.

Dónde ver el partido

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y también podrá verse en vivo y on demand a través de Disney+ Plan Premium.