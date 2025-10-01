Revés para Inter Miami: derrota ante Chicago Fire en un duelo pendiente de la MLS

Inter Miami no logró sostener su buen momento y fue derrotado 5-3 frente a Chicago Fire en el Chase Stadium, en el encuentro que completó la jornada 26 de la Major League Soccer (MLS).

El inicio resultó desfavorable para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que al término de la primera etapa se encontraba en desventaja por 3-1. Dje Dávila, Jonathan Dean y Romenigue Kouamé marcaron para los visitantes, mientras que Tomás Avilés descontó para los locales.

En el segundo tiempo, Luis Suárez apareció con un doblete que le permitió a Inter Miami alcanzar la igualdad parcial. Sin embargo, en el tramo final del encuentro, Justin Reynolds y Brian Gutiérrez le dieron la victoria definitiva a Chicago.

De esta manera, Messi acumuló su segundo partido consecutivo sin anotar, luego de una racha de cinco goles en tres compromisos. Aun así, el capitán argentino continúa liderando la tabla de artilleros con 24 conquistas y encabeza también la estadística de asistencias con 15.

Con este resultado, Inter Miami aseguró su presencia en los playoffs tras haber sumado 10 de los últimos 12 puntos disputados, aunque no pudo reducir la diferencia respecto de Philadelphia Union, que permanece como líder de la Conferencia Este con 63 unidades.

Los clasificados a la siguiente instancia de la MLS quedaron conformados de la siguiente manera: