Ribonetto vuelve al país para dirigir en la Liga Profesional

Godoy Cruz de Mendoza confirmó este sábado la contratación de Walter Ribonetto como nuevo director técnico, un día después de la salida de Esteban Solari. Será la segunda experiencia del entrenador en el fútbol argentino tras su paso por Talleres.

Ribonetto, de 51 años, asumió junto a su cuerpo técnico compuesto por Cristian Zermatten y Martín Seri como ayudantes de campo e Ignacio Scolari como preparador físico. En sus inicios como DT, trabajó en Godoy Cruz como colaborador de Diego Dabove (2017-2018) y lo acompañó en Argentinos Juniors, San Lorenzo, Bahía de Brasil, Banfield y Huracán.

En la temporada 2023-24 dirigió a Talleres en 36 partidos, con un balance de 17 victorias, 12 empates y 7 derrotas. Posteriormente estuvo al frente de Melgar de Perú, donde alcanzó un 52% de efectividad en 30 encuentros.

El estreno oficial de Ribonetto será este jueves ante Atlético Mineiro, en Brasil, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. En el ámbito local, debutará el domingo frente a River en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.