Río Ngumoha: la nueva joya que deslumbra en la Premier

El fútbol inglés es testigo de la ascensión meteórica de un nuevo talento: Rio Ngumoha, un extremo explosivo de 16 años que ha pasado de las inferiores del Chelsea al Liverpool, generando asombro y admiración en toda Europa. Su nombre ya resuena como el "nuevo pibe maravilla" que promete un futuro brillante en el deporte rey.

El momento que lo catapultó a la fama llegó en un partido vibrante de la Premier League. El Liverpool, campeón vigente, se encontraba en una situación límite ante el Newcastle como visitante. Tras ir ganando 2-0 y con un jugador más, el equipo se derrumbó hasta el 2-2, al borde de la derrota. En ese instante crítico, a los 90 minutos, el entrenador Arne Slot, un hombre sereno que jamás pierde los estribos, decidió hacer tres cambios, incluyendo la salida de Mohamed Salah y el ingreso de Ngumoha. Con la camiseta número 73 y apenas 1.70 metros de altura, el joven, que juega como extremo izquierdo, mostró su "pura explosión juvenil". En una "obra maestra del contraataque" a los 100 minutos, en un atiborrado St. James Park, Ngumoha recibió un pase sin tocar de Dominik Szoboszlai. Sin pensarlo, se adelantó un par de metros y disparó directo a la red. El estadio se sumió en silencio, y él celebró saltando con el puño derecho en alto. Fue su "primer ratito en la Premier, primer gol. Decisivo, a los 100 minutos, para el campeón".

Este gol no solo fue crucial para el partido, sino que también estableció un nuevo récord para el club. Con 16 años y 361 días, Ngumoha se convirtió en el goleador más joven en la historia del Liverpool, superando la marca de Ben Woodburn, quien anotó en 2016 a los 17 años y 45 días. Además, su debut en primera división como titular, el 11 de enero de 2025, en la victoria por 4 a 0 frente a Accrington Stanley por la FA Cup, ya lo había convertido, con 16 años y 135 días, en el jugador más joven en disputar un partido de esa competencia para el Liverpool y en el titular más joven en la historia del gigante.

De origen nigeriano, Ngumoha brilló previamente en la academia del Chelsea, donde, en abril de 2024, marcó un gol en la final de la Copa de la Premier League Sub 17, en una victoria 3-1 sobre Wolverhampton. John Terry, leyenda de los Blues, llegó a declarar que "es el mejor jugador joven de Inglaterra, parece tener pegada la pelota en sus pies cuando gambetea en velocidad, siempre hacia adelante". Su traspaso al Liverpool se dio en una "negociación relámpago que hasta debió pasar por la Justicia". Actualmente, como parte de la Academia de Kirkby, percibe unas 50.000 libras esterlinas al año.

Su estilo de juego se caracteriza por la gambeta hacia adelante y una explosión incesante. Algunos lo comparan con Raheem Sterling, de quien recibió un valioso consejo: "Cuando perdés la pelota, asegurate de seguir la jugada. Porque en el más alto nivel, todo sucede muy rápido". Otros lo ven similar a Lamine Yamal, y también puede desempeñarse como volante, un puesto que solía ocupar Lucho Díaz. Su juego es una ráfaga de felicidad; él juega mientras sonríe, "un caso de estudio".

Ngumoha es cobijado por su entrenador, Arne Slot, quien lo adora y lo describe como "especial" y "pura intuición", sin miedo a hacer lo que le sale en el momento. Virgil Van Dijk, el capitán, también lo abraza y protege. Para el joven, entrenar con el mejor equipo del mundo es un sueño, aprendiendo de los mejores y poniéndose a prueba contra ellos. Mohamed Salah, por ejemplo, ha sido uno de sus modelos a seguir desde niño. Aunque le aconsejan ir "paso a paso", Ngumoha no puede con su genio y tiene ambiciones claras: "Creo firmemente que algún día puedo ganar el Balón de Oro. Quiero ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y convertirme en una leyenda".

El gol decisivo que selló este lunes lo cambia todo. Slot, el entrenador, lo invita a "disfrutar de este momento" y analizó que, más allá de las tácticas, el partido fue disfrutado por aficionados de todo el mundo, especialmente por "ese gol en el final". Van Dijk lo resumió como un "debut soñado" y le susurró: "esto es solo el principio, tiene que seguir trabajando duro y mantener la humildad". Rio Ngumoha no es solo un prometedor futbolista, es "la última joya del fútbol inglés", y su historia recién comienza.