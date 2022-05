El vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, respaldó públicamente al futbolista colombiano Sebastián Villa luego de la denuncia por abuso sexual.

"No tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero”.

"Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento", expresó el ex idolo xeneize.

Villa tiene dos denuncias penales. El 2021 su ex pareja Daniela Cortés lo acusó por violencia de género. El fiscal le ofreció al futbolista la posibilidad de un juicio abreviado, lo que supone una condena de 2 años.

Este viernes el delantero sumó otra grave denuncia: abuso sexual e intento de homicidio.